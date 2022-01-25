عضو اتحاد الكرة: كيروش لم يطلب شيئا يخص مواجهة السنغال حتى الآن

نفى محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن يكون كارلوس كيروش مدرب الفراعنة قدم طلباته بشأن مواجهة السنغال الحاسمة في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال أبو الوفا، ردا على طلب كيروش أن يخوض الفريق لقاءات ودية قبل المباراة وأن يواجه السنغال في استاد القاهرة، عبر قناة إم.بي.سي مصر:"لم يُعرض علينا شيء".

وواصل "لا نناقش الآن مواجهة السنغال، كل التركيز في كأس إفريقيا".

وأوقعت قرعة الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال منتخب مصر ضد أسود التيرانجا.

عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة يفجر مفاجأة: محدش بلغنا أن كيروش عايز يستعد للسنغال تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/oSQDIucfuo#اللعيب#MBCMASR pic.twitter.com/l7IdlwXDth — MBC مصر (@mbcmasr) January 24, 2022

وسيستضيف الفراعنة لقاء الذهاب بين 24 و26 مارس المقبل وبعد أيام قليلة يخوضون الإياب في داكار.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار يوم الأربعاء في ثمن نهائي كأس إفريقيا 2021.