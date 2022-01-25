عضو اتحاد الكرة: كيروش لم يطلب شيئا يخص مواجهة السنغال حتى الآن

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 10:42

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - مصر وغينيا بيساو - كأس أمم إفريقيا 2021

نفى محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن يكون كارلوس كيروش مدرب الفراعنة قدم طلباته بشأن مواجهة السنغال الحاسمة في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال أبو الوفا، ردا على طلب كيروش أن يخوض الفريق لقاءات ودية قبل المباراة وأن يواجه السنغال في استاد القاهرة، عبر قناة إم.بي.سي مصر:"لم يُعرض علينا شيء".

وواصل "لا نناقش الآن مواجهة السنغال، كل التركيز في كأس إفريقيا".

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وأوقعت قرعة الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال منتخب مصر ضد أسود التيرانجا.

وسيستضيف الفراعنة لقاء الذهاب بين 24 و26 مارس المقبل وبعد أيام قليلة يخوضون الإياب في داكار.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار يوم الأربعاء في ثمن نهائي كأس إفريقيا 2021.

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