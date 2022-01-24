رئيس البنك الأهلي: صرفنا النظر عن التعاقد مع بواليا.. وهذه حقيقة انتقال أحمد ياسين لـ الأهلي

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي حقيقة رغبة ناديه في التعاقد مع والتر بواليا مهاجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال أشرف نصار عبر قناة أون تايم سبورتس: "كنا نريد تدعيم خط هجوم الفريق وبالفعل تعاقدنا مع ناصر منسي".

وأوضح حقيقة مفاوضات الأهلي لضم أحمد ياسين مدافع فريقه ومنتخب مصر قائلا: "كان هناك حديث بشأن أحمد ياسين والأهلي ولكن لا يوجد أي مفاوضات رسمية مع النادي الأحمر".

وشدد في ختام تصريحاته "أحمد ياسين مستمر معنا وأكدنا أننا لن نفرط فيه خلال الموسم الجاري لأننا نطمح للمنافسة على المربع الذهبي وهذا لن يحدث إلا بالحفاظ على قوام الفريق الأساسي".

وتعاقد البنك الأهلي مع ناصر منسي مهاجم بيراميدز بشكل نهائي.

وكان والتر بواليا مهاجم الأهلي فسخ تعاقده مع نادي مالاتيا سبور التركي، وكشف عن وجود عدة عروض من الدوري المصري له في الفترة الحالية.