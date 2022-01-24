فينسنت أبو بكر: لم نلعب جيدا ضد جزر القمر.. موتنج: أقدم احترامي لكل لاعبيهم

الإثنين، 24 يناير 2022 - 23:49

كتب : FilGoal

كارل توكو إيكامبي - الكاميرون وجزر القمر - كأس أمم إفريقيا 2021

قال فينسنت أبو بكر قائد ومهاجن منتخب الكاميرون إن فريقه لم يقدم أداء جيدا في مواجهة جزر القمر.

وفاز منتخب الكاميرون على جزر القمر في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا اليوم الإثنين بهدفين لهدف في ملعب باول بيا ليواجه جامبيا في ربع النهائي.

وشهدت المباراة طرد للاعب جزر القمر نديم عبده في الدقيقة السابعة ولعب الظهير الأيسر كحارس مرمى بسبب إصابات كورونا في صفوف الفريق.

أخبار متعلقة
أسود جزر القمر شاكر الهدهور: اللعب كحارس أمر صعب.. لم نبخل بقطرة عرق أمام الكاميرون تقارير: حادث تدافع وعدد من المصابين قبل مواجهة الكاميرون وجزر القمر

وقال أبو بكر لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "المباراة لم تكن سهلة بالمرة لأننا لم نقدم الأداء المطلوب وحتى رغم طرد أحد لاعبيهم أخذنا المباراة بأريحية بعض الشيء ولكنهم قدموا ما عليهم".

وواصل "فزنا وحصلنا على مبتغانا في النهاية، لكن في بعض الأحيان كنا لا نترجم الفرص إلى أهداف".

وبسؤاله عن لقب هداف البطولة في ظل تسجيله لستة أهداف حتى الآن قال: "الأهم التأهل لربع النهائي وعلينا تحسين أدائنا ولا بد أن يكون الأداء أفضل في المباريات المقبلة".

فيما تحدث إيريك ماسكيم تشوبو موتنج بعده قائلا: "بصراحة أقدم احترامي للاعبي منتخب جزر القمر لعبوا مباراة جميلة رغم كونهم منقوصين بسبب الطرد، ولم نقدم الأداء المطلوب".

وأتم "اليوم المباراة كانت صعبة علينا لم نعرف كيف ندخل اللقاء بطريقة جيدة وليس فقط من الناحية البدنية بل كانوا يركضون في كل أنحاء الملعب، وعلينا من تحسين أدائنا".

الكاميرون جزر القمر كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
أسوشيتد برس: مقتل ستة أشخاص على الأقل في حادث تدافع قبل مواجهة الكاميرون وجزر القمر شاكر الهدهور: اللعب كحارس أمر صعب.. لم نبخل بقطرة عرق أمام الكاميرون أسود جزر القمر كاف لـ في الجول: منتخب جامبيا أخطأ في فهم اللائحة.. كان يحق له إجراء 5 تبديلات ضد غينيا
أخر الأخبار
رومانو: تمت.. مارسيال إلى إشبيلية 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس البنك الأهلي: صرفنا النظر عن التعاقد مع بواليا.. وهذه حقيقة انتقال أحمد ياسين لـ الأهلي 38 دقيقة | الدوري المصري
فينسنت أبو بكر: لم نلعب جيدا ضد جزر القمر.. موتنج: أقدم احترامي لكل لاعبيهم 47 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كرة سلة - الموافقة على حضور 2000 مشجع لمنافسات كأس العالم للأندية 58 دقيقة | رياضات أخرى
أسوشيتد برس: مقتل ستة أشخاص على الأقل في حادث تدافع قبل مواجهة الكاميرون وجزر القمر ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
شاكر الهدهور: اللعب كحارس أمر صعب.. لم نبخل بقطرة عرق أمام الكاميرون ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أسود جزر القمر ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كرة سلة - الجزيرة يهزم الاتحاد وصعود الأهلي على القمة.. والزمالك يفوز على سبورتنج ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 4 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف