فينسنت أبو بكر: لم نلعب جيدا ضد جزر القمر.. موتنج: أقدم احترامي لكل لاعبيهم

قال فينسنت أبو بكر قائد ومهاجن منتخب الكاميرون إن فريقه لم يقدم أداء جيدا في مواجهة جزر القمر.

وفاز منتخب الكاميرون على جزر القمر في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا اليوم الإثنين بهدفين لهدف في ملعب باول بيا ليواجه جامبيا في ربع النهائي.

وشهدت المباراة طرد للاعب جزر القمر نديم عبده في الدقيقة السابعة ولعب الظهير الأيسر كحارس مرمى بسبب إصابات كورونا في صفوف الفريق.

وقال أبو بكر لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "المباراة لم تكن سهلة بالمرة لأننا لم نقدم الأداء المطلوب وحتى رغم طرد أحد لاعبيهم أخذنا المباراة بأريحية بعض الشيء ولكنهم قدموا ما عليهم".

وواصل "فزنا وحصلنا على مبتغانا في النهاية، لكن في بعض الأحيان كنا لا نترجم الفرص إلى أهداف".

وبسؤاله عن لقب هداف البطولة في ظل تسجيله لستة أهداف حتى الآن قال: "الأهم التأهل لربع النهائي وعلينا تحسين أدائنا ولا بد أن يكون الأداء أفضل في المباريات المقبلة".

فيما تحدث إيريك ماسكيم تشوبو موتنج بعده قائلا: "بصراحة أقدم احترامي للاعبي منتخب جزر القمر لعبوا مباراة جميلة رغم كونهم منقوصين بسبب الطرد، ولم نقدم الأداء المطلوب".

وأتم "اليوم المباراة كانت صعبة علينا لم نعرف كيف ندخل اللقاء بطريقة جيدة وليس فقط من الناحية البدنية بل كانوا يركضون في كل أنحاء الملعب، وعلينا من تحسين أدائنا".