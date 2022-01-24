كرة سلة - الموافقة على حضور 2000 مشجع لمنافسات كأس العالم للأندية

الإثنين، 24 يناير 2022 - 23:38

كتب : FilGoal

فريق الزمالك - كرة سلة

أعلن محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة عن حضور الجماهير لكأس العالم للأندية المقرر إقامته في مصر.

ويمثل الزمالك مصر وقارة إفريقيا في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الفترة من 11 إلى 13 فبراير.

وكشف عبد المطلب مدير البطولة عن التوصل لاتفاق بشأن حضور الجماهير لمباريات البطولة.

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وأوضح عبد المطلب أن يحيى زكريا رئيس لجنة الأمن في البطولة عقد عدد من الاجتماعات مع الجهات الأمنية خلال الأيام الماضية، وتوصل إلى اتفاق لحضور 200 مشجع لفعاليات بطولة كأس العالم للأندية.

وأسفرت قرعة فيبا (الاتحاد الدولي لكرة السلة) كأس العالم للأندية 2022 عن مواجهة الزمالك بطل إفريقيا لفريق سان بابلو بورجوس الإسباني، حامل اللقب وبطل أوروبا، في نصف النهائي.

بينما سيلعب فلامنجو البرازيلي بطل الأمريكتين ضد ليكلاند ماجيك الأمريكي بطل دوري الرابطة الوطنية لفئة التطوير (NBA G League).

وسيلعب فلامنجو ضد ليكلاند ماجيك الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة يوم 11 فبراير، بينما يواجه الزمالك فريق بورجوس الساعة 8 مساء.

وتجري مباراة المركز الثالث وكذلك النهائي يوم الأحد 13 فبراير. وستقام اللقاءات الأربعة في صالة حسن مصطفى في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وسيكون الزمالك أول ناد إفريقي يشارك في البطولة التي يحمل لقبها سان بابلو بورجوس بعد فوزه في فبراير الماضي على كيمسا الأرجنتيني 82-73 في بوينوس آيرس عاصمة الأرجنتين.

وتتنافس 4 أندية على اللقب للمرة الثانية بعدما شاركت 4 فرق في نسخة 2019 في البرازيل والتي توج بها آيك اليوناني على حساب فلامنجو البرازيلي وجاء سان لورينزو الأرجنتيني ثالثا وأوستن سبيرز الأمريكي رابعا.

ويعد ريال مدريد الإسباني أكثر من فاز بالبطولة برصيد 5 ألقاب، يليه فاريسي الإيطالي وأكرون وينجفوتس الأمريكي ولكل منهما 3 ألقاب بينما نال كانتو الإيطالي اللقب مرتين ومثله 1939 كانارياس الإسباني.

وتوج مرة كل من سيريو البرازيلي وأوبراس سانيتارياس الأرجنتيني وفلامنجو البرازيلي وبرشلونة الإسباني وجواروس دي لارا الفنزويلي وماريلاند تيرابينس الأمريكي وفيرتوس روما الإيطالي وزالجيريس الليتواني وأوليمبيا ميلانو الإيطالي وسان بابلو بورجوس الإسباني والثلاثي اليوناني آيك وأولمبياكوس وباناثينايكوس.

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