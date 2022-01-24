أسوشيتد برس: مقتل ستة أشخاص على الأقل في حادث تدافع قبل مواجهة الكاميرون وجزر القمر

قالت عدد من التقارير الصحفية، إن حادثة تدافع خلفت عددا من الضحايا، وقعت قبل مباراة الكاميرون وجزر القمر في دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا.

Tragic news in from Cameroon on @AP of at least 6 people dying after a stampede outside Cameroon's African Cup of Nations game against Comoros — Rob Harris (@RobHarris) January 24, 2022

ونقل روب هاريس صحفي شبكة أسوشيتد برس الأمريكية، أن حادثة التدافع قبل المباراة خلفت على الأقل ستة ضحايا وعدد من المصابين.

وأصدر كاف في الساعات التالية بيانا رسميا قال فيه: "علم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالحادثة التي وقعت في ملعب أوليمبي خلال مباراة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بين المضيفة الكاميرون وجزر القمر الليلة ، 24 يناير 2022".

وأوضح "يحقق كاف حاليًا في الموقف ويحاول الحصول على مزيد من التفاصيل حول ما حدث. نحن على اتصال دائم مع حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية".

وأتم "الليلة ، أرسل رئيس كاف باتريس موتسيبي الأمين العام ، فيرون موسينجو أومبا لزيارة المؤيدين في مستشفى ياوندي".

Update: About 6 persons feared dead at Olembe Stadium stampede. https://t.co/daTLEt3zAT — Regina Sondo (@ReginaSondoM) January 24, 2022

وتأهل منتخب الكاميرون إلى دور الثمانية بعد الفوز على جزر القمر 2-1، ليواجه منتخب جامبيا في إطار حملته للفوز باللقب السادس في كأس أمم إفريقيا.

افتتح كارل توكو إيكامبي أهداف المباراة في الدقيقة 29، وأضاف فينسنت أبو بكر الهدف الثاني للكاميرون في الدقيقة 70.

وقلص يوسف مشانجاما النتيجة بهدف صاروخي لجزر القُمر في الدقيقة 81.

وشهدت المباراة طرد لنديم عبده لاعب جزر القُمر في الدقيقة السابعة بشكل مباشر لتدخله بقوة على قدم مومي نجاماليو.