شاكر الهدهور: اللعب كحارس أمر صعب.. لم نبخل بقطرة عرق أمام الكاميرون

الإثنين، 24 يناير 2022 - 23:23

كتب : FilGoal

شاكر الهدهور - الكاميرون وجزر القُمر - كأس أمم إفريقيا 2021

وصف شاكر الهدهور لاعب جزر القُمر والذي حرس مرمى منتخب بلاده في مواجهة الكاميرون الأمر بالتاريخي.

وتحدث شاكر الهدهور عبر شبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "الأمر تاريخي بمعنى الكلمة والدروس المستفادة هي إيجابية فنحن كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة".

وواصل "لم نلعب خلال المباراة بحارس مرمى ولكننا نستحق الثناء ولم نبخل بأي قطرة عرق ونحن فخورون بأنفسنا وبشعبنا".

وأكمل "حاولت أن ألعب كمدافع خامس وكنت أتصدى بطريقة جيدة أحيانا، سجلنا هدفا ونحن نلعب منقوصين، وبذلت قصارى جهدي لزملائي ولشعبي".

وأتم شاكر الهدهور حديثه ضاحكا"اللعب كحارس مرمى أمر صعب جدا وأريد العودة الآن للعب كمدافع".

واضطر الهدهور للعب كحارس في مواجهة الكاميرون في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021 بسبب إصابة الحارس الآخر بكورونا ورغم تحول عينته لسلبية لكنه يجب أن يبقى خمسة أيام معزولا قبل مشاركته كي لا يتعرض في مشاكل في القلب.

وهذا القانون أقره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قبل المباراة بساعات قليلة.

وخسر منتخب جزر القُمر بهدفين لهدف أمام الكاميرون اليوم الإثنين.

جزر القُمر شاكر الهدهور الكاميرون كأس أمم إفريقيا
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