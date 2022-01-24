كرة سلة - الجزيرة يهزم الاتحاد وصعود الأهلي على القمة.. والزمالك يفوز على سبورتنج

الإثنين، 24 يناير 2022 - 22:40

كتب : محمد سمير

الأهلي سموحة كرة سلة

نجح فريق الجزيرة في تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري في الجولة 13 من دوري السوبر لرجال كرة السلة لتشتعل المنافسة على القمة قبل جولة من النهاية.

وتغلب الأهلي على سموحة ليصعد الأحمر إلى القمة قبل مواجهة الاتحاد في الجولة الختامية.

وفاز الجزيرة على الاتحاد السكندري بصالة استاد القاهرة بنتيجة 80-70، بينما فاز الأهلي على سموحة بنتيجة 86-62.

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وحقق الزمالك فوزه على سبورتنج بنتيجة 82-80 بينما حقق المصرية للاتصالات فوزه على مصر للتأمين بنتيجة 74-53.

وبات الترتيب قبل الجولة الأخيرة كالآتي:

1- الأهلي 24 نقطة

2- الاتحاد 23 نقطة

3- الجزيرة 22 نقطة

4- الاتصالات 20 نقطة

5- سبورتنج 18 نقطة

6- الزمالك 18 نقطة

7- مصر للتأمين 16 نقطة

8- سموحة 15 نقطة

وتقام مرحلة دور المجموعات من دوري سوبر رجال السلة بنظام المجموعة الواحدة بين الثمانية فرق ذهابا وإيابا لتحديد مركز كل فريق.

وتتأهل جميع الفرق إلى مرحلة ربع النهائي بنظام البلاي أوف، إذ يلعب الأول أمام الثامن، والثاني ضد السابع وهكذا في ربع النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل لنصف النهائي.

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