كاف لـ في الجول: منتخب جامبيا أخطأ في فهم اللائحة.. كان يحق له إجراء 5 تبديلات ضد غينيا

الإثنين، 24 يناير 2022 - 22:28

كتب : محمد عبد العظيم

غينيا جامبيا أمم إفريقيا

لم يدرك منتخب جامبيا أنه كان يحق له إجراء خمسة تبديلات بشكل طبيعي في مباراته ضد غينيا بدلا من أربعة وذلك الذي اعتقده.

وقال مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "منتخب جامبيا كان يحق له إجراء خمسة تبديلات دون مشكلة".

وواصل "المباريات تقام بمشاركة 11 لاعبا وتواجد 12 آخرين على مقاعد البدلاء، ومنتخب جامبيا أخرج ثلاثة لاعبين وضم ثلاثة بدلا منهم ولا توجد مشكلة".

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وكان منتخب جامبيا اضطر لإخراج ثلاثة لاعبين من قائمته لمواجهة غينيا في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021 بسبب التسمم الغذائي.

وأجرى منتخب جامبيا أربعة تبديلات على ثلاث فترات خلال المباراة التي فاز بها بهدف دون رد.

وذكر الاتحاد الجامبي لكرة القدم في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه بسبب التبديلات المتأخرة فلن يحق له سوى إجراء أربعة تغييرات فقط.

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