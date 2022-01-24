كرة يد - فوز الزمالك والأهلي وسبورتنج في ثالث جولات المرحلة قبل الأخيرة من دوري المحترفين

الإثنين، 24 يناير 2022 - 22:00

كتب : FilGoal

يد الأهلي

حققت أندية الزمالك والأهلي وسبورتنج الفوز في الجولة الثالثة من مباريات المرحلة قبل الأخيرة من دوري كرة اليد رجال.

وحقق الزمالك فوزا صعبا على طلائع الجيش بنتيجة 31-30، بينما فاز الأهلي على البنك الأهلي بنتيجة 35-22.

ونجح سبورتنج في تحقيق الفوز على سموحة بنتيجة 25-19.

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وبذلك يرفع الزمالك رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة منفردا بينما الأهلي في المركز الثاني بـ12 نقطة وسبورتنج إلى 11 نقطة.

أما طلائع الجيش ففي المركز الرابع برصيد 6.5 نقطة بينما البنك الأهلي خامسا بـ 4 نقاط ويتذيل سموحة الترتيب بـ 3.5 نقطة.

وتقام منافسات المجموعة الأولى بين أول 6 فرق للمنافسة على التأهل للمرحلة الأخيرة، وعقب نهايتها تضاف النقاط الاعتبارية من دوري المرتبط ويحصل الفريق صاحب المركز الأول على 3 نقاط والثاني على 2.5 وهكذا.

وفي النهاية يصعد أول 4 أندية إلى المرحلة الثالثة والختامية للعب دورتين مجمعتين لتحديد بطل الدوري، إذ يلعب كل فريق ست مباريات.

كرة يد الأهلي الزمالك سبورتنج
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