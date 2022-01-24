طرد نديم عبده الأسرع في أمم إفريقيا 2021

تعرض نديم عبده لاعب جزر القمر للطرد خلال مواجهة فريقه للكاميرون في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2021.

وتحصل نديم على الطرد في الدقيقة السابعة بعد لجوء باملاك تسيما الحكم الإثيوبي لتقنية الفيديو.

وتدخل نديم عبده في كرة مشتركة مع لاعب الكاميرون في الدقيقة الخامسة ليلجأ تسيما إلى تقنية الفيديو ومن ثم يحتسب بطاقة حمراء أولى في المباراة.

وتشهد البطولة البطاقة الحمراء الخامسة في ثمن النهائي من أربع مباريات أقيمت فقط.

وبشكل عام تم إشهار البطاقة الحمراء تسع مرات في البطولة بواقع 5 في ثمن النهائي و4 في دور المجموعات.

إذ حصلت الجابون على بطاقة حمراء خلال مواجهة بوركينا فاسو، كما تحصل أليكس أيوبي على بطاقة حمراء خلال مواجهة فريقه نيجيريا أمام تونس.

وفي المباراة الثالثة تحصلت كل من غينيا وجامبيا على بطاقة حمراء لتصبح بطاقة جزر القمر هي الخامسة.

وافتتح الإثيوبي ياريد بايي حالات الطرد في النسخة الحالية خلال الجولة الأولى في مواجهة كاب فيردي.

وشهدت الجولة بطاقة حمراء ثانية كانت من نصيب منتخب مالي تحصل عليها البلال تراوري.

بينما الجولة الثانية لم يحصل أي فريق على بطاقة حمراء، وفي الجولة الثالثة كانت هناك بطاقتين حمراوتين.

تحصل أندريه أيو على بطاقة حمراء مع منتخب غانا أمام جزر القمر، بينما حصل كوي لاعب سيراليون على بطاقة حمراء أمام غينيا الاستوائية.