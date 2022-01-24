خوفا من المعاناة.. أنسو فاتي يقرر عدم إجراء جراحة جديدة

الإثنين، 24 يناير 2022 - 21:17

كتب : FilGoal

أنسو فاتي - برشلونة ضد دينامو كييف

قرر أنسو فاتي لاعب برشلونة الإسباني عدم إجراء عملية جراحية جديدة في ركبته للتعافي من الإصابة.

أنسو فاتي

النادي : برشلونة

برشلونة

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن فاتي اجتمع مع الجهاز الطبي لبرشلونة رفقة عائلته لمناقشة مستقبله بشأن الإصابة الذي يعاني منها.

وأسفر الاجتماع عن رفض فاتي إجراء جراحة في ركبته للمرة الرابعة، والاكتفاء بالعلاج والتأهيل للتعافي من الإصابة.

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جاء ذلك بسبب رغبة فاتي في عدم خوض تجربة صعبة مرة أخرى بإجراء جراحة في ركتبه، بعدما شعر بمعاناة كبيرة طوال فترة غيابه السابقة.

وأجرى فاتي قبل ذلك 3 جراحات في الركبة وأصبحت مسيرته الكروية مهددة بالانتهاء، قبل أن يتعافى ويعود للمشاركة مع برشلونة هذا الموسم.

وتعرض فاتي للإصابة خلال مباراة أتليتك بلباو في كأس ملك إسبانيا.

وخلال الموسم الجاري غاب فاتي عن برشلونة لـ14 يوميا في البداية بسبب مشاكل في اللياقة البدنية ثم خمسة أيام بسبب إصابة في الركبة وأخيرا 65 يوما بسبب إصابة في الفخذ.

أنسو فاتي برشلونة
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