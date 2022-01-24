ناصر منسي إلى البنك الأهلي

الإثنين، 24 يناير 2022 - 20:50

كتب : حامد وجدي

بيراميدز - مصر للمقاصة

أتم ناصر منسي مهاجم بيراميدز، انتقاله إلى فريق البنك الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن منسي وقع بالفعل على عقود انتقاله إلى البنك الأهلي لمدة 3 مواسم مقبلة.

وكان يتبقى لمنسي 6 أشهر في تعاقده مع بيراميدز.

أخبار متعلقة
حمص: سنواجه البنك الأهلى بهدف الحفاظ على الصدارة الإسماعيلي يرفض الراحة استعدادا لمواجهة البنك الأهلي تدريبات إضافية لثنائي الإسماعيلي الجديد استعدادا للبنك الأهلي

وبعد ذلك بساعات، أعلن البنك الأهلي رسميا عن الصفقة.

صاحب الـ 24 عاما سبق له اللعب للداخلية وطلائع الجيش من قبل.

وسجل منسي 23 هدفا في الدوري المصري منذ عام 2018، حيث لعب 103 مباراة.

ولعب منسي الموسم الماضي معارا لطلائع الجيش، ولم يشارك سوى مرتين مع بيراميدز هذا الموسم.

ناصر منسي بيراميدز البنك الأهلي
نرشح لكم
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: اقتربنا من ضم مهاجم منتخب فلسطين الأولمبي دايلي ميل: فينالدوم قد يعود سريعا لإنجلترا من بوابة توتنام التعاون السعودي يجيب.. هل يوجد بند في عقد مصطفى فتحي ليعود إلى الزمالك؟ والتر بواليا: تم فسخ تعاقدي مع مالاتيا سبور.. ومن الصعب العودة لـ الأهلي
أخر الأخبار
رومانو: تمت.. مارسيال إلى إشبيلية 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس البنك الأهلي: صرفنا النظر عن التعاقد مع بواليا.. وهذه حقيقة انتقال أحمد ياسين لـ الأهلي 52 دقيقة | الدوري المصري
فينسنت أبو بكر: لم نلعب جيدا ضد جزر القمر.. موتنج: أقدم احترامي لكل لاعبيهم ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كرة سلة - الموافقة على حضور 2000 مشجع لمنافسات كأس العالم للأندية ساعة | رياضات أخرى
أسوشيتد برس: مقتل ستة أشخاص على الأقل في حادث تدافع قبل مواجهة الكاميرون وجزر القمر ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
شاكر الهدهور: اللعب كحارس أمر صعب.. لم نبخل بقطرة عرق أمام الكاميرون ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أسود جزر القمر ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كرة سلة - الجزيرة يهزم الاتحاد وصعود الأهلي على القمة.. والزمالك يفوز على سبورتنج 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 4 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف