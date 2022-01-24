انتهت أمم إفريقيا – الكاميرون (2) - (1) جزر القُمر.. انتصار أصحاب الأرض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي الكاميرون وجزر القُمر في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021 والتي تقام في ملعب باول بيا.

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نهاية المباراة بفوز الكاميرون بهدفين لهدف.

ق81: جوووووووووول أوووول لجزر القمر بتسديدة صاروخية من يوسف مشنجاما.

ق79: أونانا ينقذ الكاميرون من هدف محقق للفاردو بن محمد.

ق74: تسديدة من عبد الله علي محمد تصدى لها أونانا.

ق70: جووووول ثااان للكاميرون عن طريق فينسنت أبو بكر.

ق65: هدف؟ لا، إلغاء هدف فينسنت أبو بكر بداعي التسلل على إيكامبي قبل تمريره الكرة.

ق54: شاكر الهدهور يتألق أمام تسديتين من نجاماليو وأبو بكر.

ق48: رأسية قوية من مهاجم الكاميرون فينسنت أبو بكر تصدى لها حارس جزر القمر.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الكاميرون بهدف دون رد.

ق33: أونانا ينقذ الكاميرون من هدف محقق بتسديدتين متتاليتين لجزر القُمر عن طريق أحمد مغني ويوسف مشنجاما.

ق30: جووووول أوول للكاميرون بتسديدة زاحفة من توكو إيكامبي.

ق13: تسديدة قوية من فينسنت أبو بكر مرت بجوار المرمى بقليل.

ق7: طرد لنديم عبده بشكل مباشر عقب تدخله بقوة على قدم مومي نجاماليو.

ق6: الحكم يشاهد عبر الفيديو إمكانية طرد نديم عبده لاعب جزر القُمر.

شاكر الهدهور الظهير الأيسر لجزر القُمر سيكون هو حارس مرمى منتخب بلاده اليوم في ظل إصابات كورونا للحراس الآخرين وإقرار "كاف" للائحة جديدة بمنع أي لاعب تحولت عينته للكشف عن كورونا إلى سلبية للمشاركة في المباريات إلا بعد خمسة أيام.

انطلاق المباراة.