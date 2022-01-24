تشكيل أمم إفريقيا – الكاميرون تدفع بكل الأسود.. وظهير أيسر في حراسة مرمى جزر القمر

دفع أنطونيو كونسيساو المدير الفني لمنتخب الكاميرون بتشكيل ناري لمباراة دور الـ 16 في كأس أمم إفريقيا، ضد جزر القمر.

بقيادة كارل توكو إيكامبي وأليكساندر تشوبو موتينج، وهداف البطولة فينسنت أبو بكر، يدخل الأسود غير المروضة المباراة باختيارات هجومية.

وضم تشكيل الكاميرون كل من..

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: نوهو تولو - ميشيل نجاديو – جان تشارلز كاستيليتو - كولينز فاي

الوسط: مارتن هونجلا – فرانك زامبو أنجويسا – مومي نجامليو

الهجوم: كارل توكو إيكامبي – أليكساندر تشوبو موتينج – فينسنت أبو بكر

أما جزر القمر، فتلعب بتشكيل اضطراري بسبب إصابات كورونا، لدرجة وقوف لاعب الظهير الأيسر شاكر الهدهور كحارس مرمى، بعد إصابة الحارس علي أحمادا وبديله سليم بن بوينا، بجانب الحارس الثالث مؤيد أوسيني.

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وضم التشكيل كل من..

حراسة المرمى: شاكر الهدهور

الدفاع: ناكيبو أبوباكاري - يوان زاهاري - نديم عبدو - محمد يوسف

الوسط: فؤاد باشيرو - رافيدين عبد الله - أحمد موغني - بينجالود يوسف

الهجوم: إل فارادو بن نابوهان - محمد ماتشامنجا