موسى بارو بعد كتابة التاريخ: التواضع هو سمة الناجحين.. حلمنا مازال مستمرا

"أحمد الله على ما حققناه هذا يعود لزملائي" بتلك الكلمات بدأ موسى بارو لاعب جامبيا حديثه عقب قيادته منتخب بلاده للتأهل في مشاركته الأولى في كأس أمم إفريقيا 2021 إلى ربع النهائي.

وسجل موسى بارو هدف فوز منتخب جامبيا على غينيا اليوم الإثنين في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب كويكونج.

وتحدث موسى بارو عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "ركزنا جيدا ونحن بمثابة عائلة وأسعدنا الجماهير والحلم مازال مستمرا".

وواصل "الحلم تحقق بالنسبة للمنتخب وعلينا الحفاظ على تركيزنا في المباريات المقبلة، نحن نتحلى بالتواضع وهذا هو سمة الناجحين".

وشارك موسى بارو في المباراة كاملة وسدد الكرة ثلاث مرات على المرمى ومثلهم خارجها وواحدة تصدى لها الدفاع الغيني.

وحاول المراوغة مرة واحدة وفشل فيها ولمس الكرة 38 مرة وبلغت دقة تمريراته 67%.

وحصل موسى بارو على جائزة رجل المباراة.

وسجل منتخب جامبيا خلال البطولة أربعة أهداف وأحرز منهما موسى بارو هدفين وصنع مثلهما ليساهم بنسبة 100% في أهداف منتخب بلاده في البطولة.