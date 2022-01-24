موسى بارو بعد كتابة التاريخ: التواضع هو سمة الناجحين.. حلمنا مازال مستمرا

الإثنين، 24 يناير 2022 - 20:17

كتب : FilGoal

جامبيا - تونس - كأس أمم إفريقيا 2021

"أحمد الله على ما حققناه هذا يعود لزملائي" بتلك الكلمات بدأ موسى بارو لاعب جامبيا حديثه عقب قيادته منتخب بلاده للتأهل في مشاركته الأولى في كأس أمم إفريقيا 2021 إلى ربع النهائي.

وسجل موسى بارو هدف فوز منتخب جامبيا على غينيا اليوم الإثنين في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب كويكونج.

وتحدث موسى بارو عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "ركزنا جيدا ونحن بمثابة عائلة وأسعدنا الجماهير والحلم مازال مستمرا".

أخبار متعلقة
كاكا الجامبي مصدر من كاف يكشف لـ في الجول: تقنية الفيديو لم تكن تعمل في الشوط الأول للقاء غينيا وجامبيا مران المنتخب - الونش يواصل التأهيل بالكرة.. وجولة تفدية لملعب مباراة كوت ديفوار

وواصل "الحلم تحقق بالنسبة للمنتخب وعلينا الحفاظ على تركيزنا في المباريات المقبلة، نحن نتحلى بالتواضع وهذا هو سمة الناجحين".

وشارك موسى بارو في المباراة كاملة وسدد الكرة ثلاث مرات على المرمى ومثلهم خارجها وواحدة تصدى لها الدفاع الغيني.

وحاول المراوغة مرة واحدة وفشل فيها ولمس الكرة 38 مرة وبلغت دقة تمريراته 67%.

وحصل موسى بارو على جائزة رجل المباراة.

وسجل منتخب جامبيا خلال البطولة أربعة أهداف وأحرز منهما موسى بارو هدفين وصنع مثلهما ليساهم بنسبة 100% في أهداف منتخب بلاده في البطولة.

جامبيا موسى بارو كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا – الكاميرون (1) - (0) جزر القُمر.. انتهى الصمود بهدف كاميروني أول تشكيل أمم إفريقيا – الكاميرون تدفع بكل الأسود.. وظهير أيسر في حراسة مرمى جزر القمر مدرب جامبيا: تحكمنا في الشوط الثاني ضد غينيا.. ولما لا نلاقي جزر القُمر كاكا الجامبي
أخر الأخبار
خوفا من المعاناة.. أنسو فاتي يقرر عدم إجراء جراحة جديدة 17 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – ناصر منسي إلى البنك الأهلي 44 دقيقة | ميركاتو
مباشر أمم إفريقيا – الكاميرون (1) - (0) جزر القُمر.. انتهى الصمود بهدف كاميروني أول ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل أمم إفريقيا – الكاميرون تدفع بكل الأسود.. وظهير أيسر في حراسة مرمى جزر القمر ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مدرب جامبيا: تحكمنا في الشوط الثاني ضد غينيا.. ولما لا نلاقي جزر القُمر ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
موسى بارو بعد كتابة التاريخ: التواضع هو سمة الناجحين.. حلمنا مازال مستمرا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
إقالة رانييري من تدريب واتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
آلة الزمن.. قائمة إيطاليا – عودة بالوتيلي بعد أكثر من 3 سنوات ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف 4 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح