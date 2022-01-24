آلة الزمن.. قائمة إيطاليا – عودة بالوتيلي بعد أكثر من 3 سنوات

أعلن روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن قائمة تضم 35 لاعبًا لمعسكر تدريبي هذا الأسبوع.

وشهدت القائمة انضمام ماريو بالوتيلي بعد أكثر من 3 سنوات على ظهوره الأخير بقميص الأتزوري.

مهاجم أدانا دميرسبور التركي شارك للمرة الأخيرة مع إيطاليا بشهر سبتمبر 2018 أمام بولندا، مباراة كانت الرقم 35 له مع بلاده.

وشهدت القائمة ضم لاعبين من فريق كريمونيسي صاحب المركز الخامس في دوري الدرجة الثانية.

كما ينضم لويز فييلبي مدافع لاتسيو صاحب الأصول البرازيلية لأول مرة، بعد أن شارك سابقًا مع منتخب شباب البرازيلي والمنتخب الأولمبي.

الوضع نفسه ينطبق على جواو بيدرو صانع ألعاب كالياري المولود في البرازيل والذي تلقى الضوء الأخضر من فيفا بتمثيل إيطاليا مطلع هذا الشهر.

وتخوض إيطاليا معسكرًا تدريبيًا أيام الأربعاء والخميس والجمعة، أمر اعتاد مانشيني اللجوء إليه منذ توليه المهمة.

وتستعد إيطاليا لملحق تصفيات كأس العالم في مارس المقبل، إذ تواجه مقدونيا الشمالية يوم 24 مارس في مدينة باليرمو، قبل أن تلعب أمام الفائز من البرتغال وتركيا في استاد الدراجاو يوم 29 مارس.

قائمة إيطاليا:

حراسة المرمى: سالفاتوري سيريجو (جنوى) – أليكيس ميريت (نابولي) – أليسيو كرانيو (كالياري) – ماركو كارنيسيتش (كريمونيسي)

الدفاع: جورجيو كيليني (يوفنتوس) – أليساندرو باستوني (إنتر ميلان) – رافاييل تولوي (أتالانتا) – لويس فيليبي (لاتسيو) – جورجيو شالفيني (أتالانتا) – جيانلوكا مانشيني (روما) – ماتيا دي تشيليو (يوفنتوس) – جيوفاني دي لورينزو (نابولي) – أليساندرو فلورينزي (ميلان) – دافيدي كالابريا (ميلان) – كريستيانو بيراجي (فيورنتينا) لوكا بيليجريني (يوفنتوس)

الوسط: ساندرو تونالي (ميلان) – نيكولو باريلا (إنتر ميلان) – بريان كريستانتي (روما) – مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس) – ماتيو بيسينا (أتالانتا) – ستيفانو سينسي (إنتر ميلان) – نيكولو فايولي (كريمونيسي) – دافيدي فراتيسي (ساسولو) – سامويلي ريتشي (إمبولي)

الهجوم: ماريو بالوتيلي (أدانا دميرسبور التركي) – تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – لورينزو إنسيني (نابولي) – دومينيكو بيراردي (ساسولو) – فيديريكو بيرنارديسكي (يوفنتوس) – نيكولو زانيولو (روما) – جواو بيدرو (كالياري) – جياكومو راسبادوري (ساسولو) – جيانلوكا سكاماتشا (ساسولو) – ماتيا زاتشاني (لاتسيو)