واصل منتخب جامبيا كتابته لتاريخ ذهبي بعدما تأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 في مشاركته الأولى في البطولة.

وفاز منتخب جامبيا على غينيا اليوم الإثنين بهدف دون رد في ملعب كويكونج.

سجل هدف المباراة الوحيد موسى بارو في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

وينتظر منتخب جامبيا بذلك الفائز من مباراة الكاميرون وجزر القُمر لملاقاة أحدهما في ربع النهائي يوم السبت المقبل في ملعب جابوما.

وشهدت المباراة طرد للاعب جامبيا يوسوفا نجاي عقب حصوله على إنذارين وذلك في الدقيقة 87.

ذلك قبل طرد لاعب غينيا إبراهيما كونتي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع لحصوله على إنذارين.

وأدار المباراة تحكيميا المصري أمين عمر.

كاكا الجامبي

موسى بارو هو لاعب بولونيا الإيطالي وبعد أحد أبرز اللاعبين الذين يشغلون مركز الجناح الأيسر في أوروبا ويتوقع لهم مستقبل باهر.

اللاعب صاحب الـ23 عاما قبل البطولة سجل مع منتخب جامبيا هدفين وصنع هدفا.

وفي البطولة صنع هدفين وسجل هدفا قبل اليوم ليساهم بنسبة 100% في أهداف منتخب بلاده في دور المجموعات.

وفي دور الـ16 سجل هدفا ذهبيا قاد به بلاده للتأهل لربع النهائي للمرة الأولى في تاريخهم.

قال عنه وكيله الإيطالي لويجي سورينتو سابقا حينما رأه يلعب الكرة في الشارع وهو طفل: "قد ذكرني بريكاردو كاكا في طريقة لعبه ورؤيته في الملعب وطريقة تمريراته".

وشهدت المباراة تواجد موسى بارو في التشكيل الأساسي مع مودو بارو.

فيما قاد أمادو دياوارا وسط غينيا في ظل غياب نابي كيتا.

ملخص المباراة

جاء الشوط الأول هادئا ومملا في أغلب أحداثه حتى أنه لم يكن هناك سوى تسديدتين على كل مرمى ولم يشكل أي منهما أي خطورة.

ففي الدقيقة 33 سدد محمد بايو لاعب غينيا كرة قوية تصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة 45 أرسل موسى بارو عرضية زاحفة سددها إبراهيما داربوي تصدى لها حارس غينيا.

أما الشوط الثاني فكان أكثر إثارة في أحداثه والبداية من هدف موسى بارو.

ففي الدقيقة 71 أرسل يوسوفا بوب بينية جميلة إلى موسى بارو الذي تسلم الكرة بشكل جميل ومر من مدافع غينيا وسدد بيسراه في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لجامبيا.

وعقب ست دقائق فقط سجل إبراهيما كونتي التعادل لغينيا لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل وتم التأكد من القرار عبر تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 87 حصل يوسوفا نجاي على إنذار ثان ليُطرد من المباراة ويُكمل منتخب جامبيا اللقاء بـ10 لاعبين.

واحتسب أمين عمر ثلاث دقائق وقت محتسب بدل من الضائع وأطلق جوزيه كانتي تسديدة قوية ارتطمت بيد الحارس والعارضة وارتدت الكرة للمسة يد.

وطالب لاعبو غينيا بالحصول على ركلة جزاء لكن أمين عمر وتقنية الفيديو أكدا عدم تواجد أي خطأ.

وطُرد إبراهيما كونتي بعد ذلك بثوان معدودة عقب حصوله على إنذارين ليكمل منتخب غينيا ما تبقى من المباراة بـ10 لاعبين.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز تاريخي لجامبيا بهدف دون رد.