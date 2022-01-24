بونوتشي: الدوري الإنجليزي يمتاز بإيقاع أعلى من الإيطالي

الإثنين، 24 يناير 2022 - 19:57

كتب : FilGoal

ليوناردو بونوتشي - لاتسيو × يوفنتوس

يرى ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس أن الدوري الإنجليزي يمتاز بإيقاع أعلى من الإيطالي.

وكان يوفنتوس قد خسر أمام تشيلسي بأربعة أهداف دون مقابل في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ورغم الهزيمة الثقيلة نجح البيانكونيري في تصدر مجموعته والتأهل لثمن النهائي.

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وتحدث بونوتشي في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "لعبنا قبل أسابيع قليلة أمام تشيلسي وخسرنا 4-0 وهم يمتازون بإيقاعات أعلى".

وأوضح "تلعب حاليا كرة قدم بدنية أكثر، عليك أن تتكيف على الفور عندما تنتقل من الدوري إلى دوري أبطال أوروبا".

وشدد "في دوري أبطال أوروبا تلتقي بفرق بإيقاعات مختلفة وعليك التكيف مع ذلك".

وبالحديث عن تسديد ركلات الترجيح في أمم أوروبا أوضح "لعبتها أمام إسبانيا وإنجلترا ولم أر شيئا مما يحدث حولي".

وتابع "علمت بغضب الصحافة الإنجليزية بعد احتفالي في ويمبلي ولكن ذلك كان في سياق الرياضة".

وكان بونوتشي قد هتف بصوت عال "إنها ستأتي إلى روما" وكان ذلك على أرض الملعب وفي غرفة الملابس.

واختتم بونوتشي تصريحاته "لا أعلم ماذا قالوا تحديدا، ولكن كتب لنا العديد من الإيطاليين وشكرونا على جعلهم يعيشون حلما".

وتوج منتخب إيطاليا ببطولة أمم أوروبا الأخيرة بعد الفوز على إنجلترا في النهائي.

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