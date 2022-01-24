مصدر من كاف يكشف لـ في الجول: تقنية الفيديو لم تكن تعمل في الشوط الأول للقاء غينيا وجامبيا

تعطلت تقنية الفيديو في مباراة منتخبي غينيا وجامبيا التي تقام اليوم الإثنين في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021 خلال الشوط الأول.

وقال مصدر من كاف –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الإثنين: "تعطلت تقنية الفيديو خلال الشوط الاول من المباراة".

وواصل "الحكم أمين عمر ومراقب المباراة أبلغا المنتخبين بذلك وتم لعب الشوط الأول بدون تواجد لتقنية الفيديو".

وأتم "بين الشوطين تم حل المشكلة وإخطار الحكم بذلك وتعمل الآن في المباراة بشكل طبيعي".

وتقام المباراة في ملعب كويكونج في الكاميرون.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيلتقي مع المنتصر من مواجهة الكاميرون وجزر القُمر في ربع النهائي.