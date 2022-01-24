مران المنتخب - الونش يواصل التأهيل بالكرة.. وجولة تفدية لملعب مباراة كوت ديفوار

واصل محمود حمدي "الونش" مدافع منتخب مصر التدريبات بالكرة استعدادا لمواجهة كوت ديفوار المقبلة.

ويلعب منتخب مصر ضد كوت ديفوار الأربعاء المقبل، في دور الـ16 لكأس الامم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

وحرص منتخب مصر على إجراء زيارة تفقدية لملعب جابوما في مدينة دوالا الذي يستضيف المباراة.

ويؤدي منتخب مصر مرانه الأساسي غدا الثلاثاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر، وهو توقيت المباراة.

وكانت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها منتخب مصر للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا جاءت سلبية.

ويلتقي الفائز من مواجهة مصر وكوت ديفوار ضد المتأهل من المغرب ومالاوي في دور الـ8 لكأس الأمم الإفريقية.