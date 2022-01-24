إنتر يعلن إصابة إنزاجي بفيروس كورونا

أعلن نادي إنتر إيجابية مسحة سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق وإصابته بفيروس كورونا.

وقاد إنزاجي فريق إنتر في مباراته الأخيرة في الدوري والتي اقيمت هذا الأسبوع.

وتغلب إنتر على فريق فينيتسيا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 23 من الدروي الإيطالي.

وينفرد إنتر بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة وبفارق 4 نقاط عن نابولي وميلان الذين لعبا مباراة زائدة.

ويتوقف الدوري حتى السادس من فبراير المقبل بسبب عطلة الشتاء في أوروبا.

ويعود إنتر لمواجهة مرتقبة ضد ميلان في الدربي الإيطالي يوم السادس من فبراير.

وحصل إنزاجي على جائزة مدرب الشهر في ديسمبر الماضي بعد سلسلة من انتصارات إنتر.