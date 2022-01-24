كاف يدعو ممدوح عيد لحضور نهائي كأس أمم إفريقيا

الإثنين، 24 يناير 2022 - 19:14

كتب : FilGoal

ممدوح عيد - المدير التنفيذي لنادي بيراميدز

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطابا رسميا إلى ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز يدعوه فيه لحضور نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

ويجري النهائي يوم 6 فبراير المقبل على ملعب أولمبي في ياوندي عاصمة الكاميرون.

وكان الاتحاد الإفريقي وجه الدعوة لكل من محمود الخطيب رئيس الأهلي ومرتضى منصور رئيس الزمالك لحضور المباراة النهائية.

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وتستضيف الكاميرون البطولة للمرة الثانية بعدما احتضنتها في 1972 وحصلت على المركز الثالث خلف مالي الوصيفة والكونغو البطلة.

وانتهى الدور الأول من الكأس القارية، وتحددت أولى مباريات دور ربع النهائي بمواجهة بين بوركينا فاسو وتونس.

وسيلعب منتخب مصر مواجهة قوية ضد كوت ديفوار يوم الأربعاء. والفائز سيصطدم بالمغرب أو مالاوي في الدور ربع النهائي.

بيراميدز كأس أمم إفريقيا ممدوح عيد
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