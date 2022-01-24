كرة طائرة - الأهلي والزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر
الإثنين، 24 يناير 2022 - 18:19
كتب : FilGoal
تأهل فريقا الأهلي والزمالك لرجال الكرة الطائرة إلى ربع نهائي منافسات كأس مصر.
وتغلب الأهلي على فريق طنطا بثلاثة أشواط دون مقابل، بينما فاز الزمالك بنفس النتيجة على بورسعيد.
وحقق الأهلي فوزه بالأشواط الثلاثة بنتيجة 25-11 و25-10 و25-15.
أما الزمالك ففاز على بورسعيد بنتيجة 25-23 و25-17 و25-17.
ويلعب الزمالك حامل لقب الكأس أمام فريق هيليوبوليس مساء الجمعة في ربع النهائي.
بينما الأهلي ينتظر الفائز من مواجهة سبورتنج وبني سويف في ربع النهائي.
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