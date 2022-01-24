كرة طائرة - الأهلي والزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر

الإثنين، 24 يناير 2022 - 18:19

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة - الصورة من الموقع الرسمي للأهلي

تأهل فريقا الأهلي والزمالك لرجال الكرة الطائرة إلى ربع نهائي منافسات كأس مصر.

وتغلب الأهلي على فريق طنطا بثلاثة أشواط دون مقابل، بينما فاز الزمالك بنفس النتيجة على بورسعيد.

وحقق الأهلي فوزه بالأشواط الثلاثة بنتيجة 25-11 و25-10 و25-15.

أخبار متعلقة
كرة طائرة - ختام الدور التمهيدي بفوز الأهلي في المباراة المؤجلة.. والفرق المتأهلة لنصف النهائي أول مصرية في أوروبا.. ندى معوض تتحدث لـ في الجول عن كواليس انتقالها لـ سويسرا وفائدة منتخب الطائرة كرة طائرة - ندى معوض تنتقل إلى الدوري السويسري عودة طارق سليمان لمصر مع طائرة الجماهير

أما الزمالك ففاز على بورسعيد بنتيجة 25-23 و25-17 و25-17.

ويلعب الزمالك حامل لقب الكأس أمام فريق هيليوبوليس مساء الجمعة في ربع النهائي.

بينما الأهلي ينتظر الفائز من مواجهة سبورتنج وبني سويف في ربع النهائي.

كرة طائرة الزمالك الأهلي كأس مصر
نرشح لكم
علي زين لـ في الجول: اللعب لـ الزمالك؟ اسألوا أحمد الأحمر.. وانتقالي لبرشلونة مفاجأة لكنها متوقعة علي زين يتحدث لـ في الجول عن المشكلة بين الأهلي والنجم الساحلي.. واللعب مصابا بخلع في الإصبع كرة سلة - الزمالك ينتصر مع مدربه الجديد.. وفوز الأهلي والاتحاد السكندري كرة يد - فوز الزمالك وتعادل الأهلي في ثاني جولات المرحلة قبل الأخيرة من دوري المحترفين
أخر الأخبار
كاف يدعو ممدوح عيد لحضور نهائي كأس أمم إفريقيا 11 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أثليتك: إقالة رانييري من تدريب واتفورد 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حكيمي يشارك في مران منتخب المغرب 41 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كرة طائرة - الأهلي والزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر ساعة | رياضات أخرى
سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر أمم إفريقيا – غينيا (0) - (0) جامبيا.. هدوء في أحداث المباراة ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بين أبو ظبي ودبي والسعودية.. كيف ستقضي فرق الدوري الإنجليزي عطلتها الشتوية ساعة | الدوري الإنجليزي
أثليتك: أوباميانج لن يوافق على عرض الهلال السعودي.. هذا ما يريده ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف 4 تحديد أولى مواجهات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا