سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار

الإثنين، 24 يناير 2022 - 17:45

كتب : بسام أبوبكر

منتخب مصر أمم إفريقيا

أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة منتخب مصر اليوم في مدينة دوالا الكاميرونية استعدادا للقاء كوت ديفوار بعد غد الأربعاء عن سلبية جميع عينات أعضاء البعثة.

ويلعب منتخب مصر ضد كوت ديفوار في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16 في كأس الأمم بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف نيجيريا.

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وشارك جميع لاعبي منتخب مصر في التدريبات الجماعية عدا محمود حمدي "الونش" الذي تدرب منفردا.

كما عاد أحمد فتوح الظهير الأيسر للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة في عضلة السمانة.

ويلتقي الفائز من مواجهة مصر وكوت ديفوار ضد المتأهل من المغرب ومالاوي في دور الـ8 لكأس الأمم الإفريقية.

منتخب مصر كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار
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