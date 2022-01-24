مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لثلاثي الفريق.. وتألق شيكابالا وأوباما في التقسيمة

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية وبدنية بمجمع الصالات بمقر القلعة البيضاء تحت إشراف باتريس بارتيرون، قبل انطلاق التدريب الجماعي اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وحرص المدير الفني للزمالك على شرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباراة الماضية أمام غزل المحلة في كأس الرابطة، لتلافي تكرارها وطالب اللاعبين بالقتال في الملعب وبذل أقصى جهد في المباريات المقبلة، وشرح كارتيرون برنامج تدريب اليوم الذي سيتم تطبيقه في المران.

وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبات بدنية في بداية المران، وتولى البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال وأحمد عصمت مساعد مدرب الأحمال الإشراف على فقرة التدريبات البدنية، وتضمنت الجري حول الملعب، وتدريبات خفيفة بالكرة قبل بدء الفقرة الفنية والخططية.

وأدى طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد عبد الغني ثلاثي الفريق تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش التدريب.

وخضع عمر السعيد مهاجم الفريق لتدريبات بدنية إضافية خلال تدريب اليوم، وفضل الجهاز الفني عدم مشاركة اللاعب في التقسيمة التي أقيمت خلال التدريب على أن يخوض تدريبات بدنية إضافية.

وحصل محمد عواد وحازم إمام ومحمد أوناجم ثلاثي الفريق على راحة من تدريب اليوم حيث يعاني الثلاثي من حالة إجهاد.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية خلال التدريب بعد أن قام باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين لمجموعيتن لخوض تقسيمة قوية في منتصف الملعب، وشهدت مشاركة البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال، وشهدت التقسيمة تألق كل من محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني ويوسف أوباما ورزاق سيسيه.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة على استاد المقاولون العرب.

وكان الزمالك فاز بالأمس على المريخ السوداني بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب عبد اللطيف أبورجيلة.