مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: اقتربنا من ضم ظهير ومهاجم دكرنس

كشف مصدر مسؤول بالنادى الإسماعيلي عن اقتراب النادي من إتمام انتقال شادي ماهر ظهير دكرنس وصلاح زايد مهاجم الفريق.

وقال المصدر لموقع FilGoal.com إن خطوات قليلة تتبقى على إتمام الاتفاق.

وتابع قائلا إن التعاقد مع الظهير الأيمن جاء بناء على رغبة خوان براون المدير الفنى للفريق الذى طلب تدعيم هذا المركز.

ويضم الإسماعيلي أكثر من لاعب فى هذا المركز مثل عبد الله جمعة وأحمد عيد وأحمد أيمن وعصام صبحى، ويقترب رحيل بعضهم فى صفقات تبادلية أو إعارات.

وأوضح المصدر أن المدير الفنى وافق على ضم مهاجم دكرنس لما يمتاز به من إمكانيات ستشكل إضافة لخط هجوم الفريق.