تشكيل أمم إفريقيا - كوناتي يعوض غياب كيتا غن غينيا أمام جامبيا

الإثنين، 24 يناير 2022 - 16:58

كتب : FilGoal

غينيا

أعلن كابا دياوارا المدير الفني لمنتخب غينيا عن تشكيل فريقه لمواجهة جامبيا في مباراة دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا.

ويغيب نابي كيتا نجم وسط ليفربول للإيقاف، حيث سيعوضه مومودو با كوناتي في خط الوسط.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: علي كيتا

خط الدفاع: سايدو سو – محمد كامارا - إبراهيما كونتي

خط الوسط: إبراهيما سيسيه – إيلايتش موريبا – أمادو دياوارا – مومودو با كوناتي – أجيبو كامارا

خط الهجوم: محمد بايو - مارتينيز كانتي

غينيا جامبيا نابي كيتا كأس الأمم الإفريقية كأس أمم إفريقيا
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