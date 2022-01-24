تشكيل أمم إفريقيا - كوناتي يعوض غياب كيتا غن غينيا أمام جامبيا

دروجبا لمنتخب جزر القمر: يا لها من شجاعة.. إفريقيا فخورة بكم

حارس جامبيا لـ في الجول: سنتواضع لتجنب إثارة غضب المنافسين.. لكن يمكننا الفوز على أي خصم