تشكيل أمم إفريقيا - جالو وبارو يقودان جامبيا أمام غينيا

الإثنين، 24 يناير 2022 - 16:52

كتب : FilGoal

جامبيا - تونس - كأس أمم إفريقيا 2021

أعلن منتخب جامبيا تشكيله لمواجهة غينيا اليوم الإثنين في ثمن نهائي كأس إفريقيا 2021.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: بوبكار جاي

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الدفاع: عمر كولي - جوميز جيمس - سليمان ماري - إيبو توراي

الوسط: يوسف بوب – إيبريما سونها – سعيدي يانكو - أبلي جالو

الهجوم: مودو بارو - موسى بارو

ويلعب أبلي جالو، هداف الفريق في البطولة برصيد هدفين، منذ البداية خلف الثنائي بارو، مودو وموسى.

وتنطلق المباراة الساعة 6 مساء وتنقلها قناة BeIN Max 1.

جامبيا كأس إفريقيا
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