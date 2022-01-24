تشكيل أمم إفريقيا - جالو وبارو يقودان جامبيا أمام غينيا

أعلن منتخب جامبيا تشكيله لمواجهة غينيا اليوم الإثنين في ثمن نهائي كأس إفريقيا 2021.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: بوبكار جاي

الدفاع: عمر كولي - جوميز جيمس - سليمان ماري - إيبو توراي

الوسط: يوسف بوب – إيبريما سونها – سعيدي يانكو - أبلي جالو

الهجوم: مودو بارو - موسى بارو

ويلعب أبلي جالو، هداف الفريق في البطولة برصيد هدفين، منذ البداية خلف الثنائي بارو، مودو وموسى.

وتنطلق المباراة الساعة 6 مساء وتنقلها قناة BeIN Max 1.