تشكيل أمم إفريقيا - جالو وبارو يقودان جامبيا أمام غينيا
الإثنين، 24 يناير 2022 - 16:52
كتب : FilGoal
أعلن منتخب جامبيا تشكيله لمواجهة غينيا اليوم الإثنين في ثمن نهائي كأس إفريقيا 2021.
وجاء التشكيل:
حارس المرمى: بوبكار جاي
الدفاع: عمر كولي - جوميز جيمس - سليمان ماري - إيبو توراي
الوسط: يوسف بوب – إيبريما سونها – سعيدي يانكو - أبلي جالو
الهجوم: مودو بارو - موسى بارو
ويلعب أبلي جالو، هداف الفريق في البطولة برصيد هدفين، منذ البداية خلف الثنائي بارو، مودو وموسى.
وتنطلق المباراة الساعة 6 مساء وتنقلها قناة BeIN Max 1.
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