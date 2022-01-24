زيادة الحضور الجماهيري في الدوري الإيطالي مرة أخرى

الإثنين، 24 يناير 2022 - 16:49

كتب : FilGoal

ملعب سان سيرو

أعلن لويجي دي سيرفو المدير التنفيذي للدوري الإيطالي عن زيادة عدد الحضور الجماهيري المسموح في الدوري الإيطالي مرة أخرى.

كانت الحكومة الإيطالية قد سمحت بحصور 5 آلاف مشجع فقط خلال الجولتين السابقتين من الدوري الإيطالي بسبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا من جديد ووصول الأعداد إلى الذروة.

وقال دي سيرفو خلال تصريحات لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت: "في فبراير ستعود الأعداد إلى 50% مرة أخرى بكل تأكيد ولكن مع دعم الحكومة نأمل أن تصل الأعداد إلى 75% و100% قريبا".

أخبار متعلقة
مدرب السودان: أتمنى تتويج مصر بـ أمم إفريقيا.. وهذا أفضل خطوط الفراعنة مصدر مقرب من البدري لـ في الجول: المفاوضات إيجابية مع الاتحاد الغاني لتدريب المنتخب الهلال يعلن موافقة كاف على استضافة ملعبه لمباريات دوري أبطال إفريقيا أمم إفريقيا - الجزيري: نزداد قوة كلما زادت أعداد المصابين بفيروس كورونا

وتابع "لو لم يحدث ذلك فإننا سنعاني من أضرار اقتصادية ورياضية، فكر في المسابقات الأوروبية، ستلعب الفرق في ملاعب مكتملة العدد ولن تلقى نفس الدعم في ملعبها".

وكانت الأعداد في الدوري الإيطالي قد وصلت إلى 75% قبل أن تبدأ في التقلص تدريجيا لمواجهة انتشار الفيروس.

ويعد الدوري الإنجليزي الممتاز هو الدوري الوحيد الذي يسمح فيه بالحضور الجماهيري بشكل كامل بدون أي إجرائات احترازية.

الدوري الإيطالي الجماهير فيروس كورونا
نرشح لكم
بعد التعادل مع ميلان.. كيليني: ننظر إلى نصف الكوب الممتلئ أليجري: أنا سعيد بموقف يوفنتوس الحالي بعد البداية الصعبة للموسم قمة سلبية.. يوفنتوس يتعادل مع ميلان دون أهداف انتهت في إيطاليا - يوفنتوس (0) - (0) ميلان.. قمة محبطة
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا – غينيا تتحدى جامبيا 10 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بين أبو ظبي ودبي والسعودية.. كيف ستقضي فرق الدوري الإنجليزي عطلتها الشتوية 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أثليتك: أوباميانج لن يوافق على عرض الهلال السعودي.. هذا ما يريده 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لثلاثي الفريق.. وتألق شيكابالا وأوباما في التقسيمة 18 دقيقة | مصر
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: اقتربنا من ضم ظهير ومهاجم دكرنس 34 دقيقة | الدوري المصري
تيليجراف: نيوكاسل يضغط على مانشستر يونايتد لضم لينجارد 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هندرسون يتحدث عن تأثير فترة التوقف الدولي المقبلة على ليفربول 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أمم إفريقيا - كوناتي يعوض غياب كيتا غن غينيا أمام جامبيا 46 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 3 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 4 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف