زيادة الحضور الجماهيري في الدوري الإيطالي مرة أخرى

أعلن لويجي دي سيرفو المدير التنفيذي للدوري الإيطالي عن زيادة عدد الحضور الجماهيري المسموح في الدوري الإيطالي مرة أخرى.

كانت الحكومة الإيطالية قد سمحت بحصور 5 آلاف مشجع فقط خلال الجولتين السابقتين من الدوري الإيطالي بسبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا من جديد ووصول الأعداد إلى الذروة.

وقال دي سيرفو خلال تصريحات لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت: "في فبراير ستعود الأعداد إلى 50% مرة أخرى بكل تأكيد ولكن مع دعم الحكومة نأمل أن تصل الأعداد إلى 75% و100% قريبا".

وتابع "لو لم يحدث ذلك فإننا سنعاني من أضرار اقتصادية ورياضية، فكر في المسابقات الأوروبية، ستلعب الفرق في ملاعب مكتملة العدد ولن تلقى نفس الدعم في ملعبها".

وكانت الأعداد في الدوري الإيطالي قد وصلت إلى 75% قبل أن تبدأ في التقلص تدريجيا لمواجهة انتشار الفيروس.

ويعد الدوري الإنجليزي الممتاز هو الدوري الوحيد الذي يسمح فيه بالحضور الجماهيري بشكل كامل بدون أي إجرائات احترازية.