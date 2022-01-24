مدرب السودان: أتمنى تتويج مصر بـ أمم إفريقيا.. وهذا أفضل خطوط الفراعنة

تمني برهان تية المدير الفني لمنتخب السودان تتويج منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الحالية مشيرا إلى أن خط دفاع الفراعنة هو الأقوى بالنسبة لهم.

وقال برهان تية في تصريحاته لإذاعة ميجا اف ام : "المنتخب المصري معروف بسمعته الكبيرة في إفريقيا وأتمني أن يحقق منتخب مصر البطولة في النهاية وهو ليس بالأمر الصعب".

وأضاف "المنتخب المصري كبير ويتواجد فيها لاعبين معروفين عالميا مثل محمد صلاح والنني".

وتابع: "خط دفاع منتخب مصر هو أقوى خطوطه وعلى رأسهم محمد الشناوي وحجازي".

وواصل " طالبت اللاعبين بضرورة عدم السماح للاعبي مصر إرسال الكرات العرضية لمصطفي محمد واغلاق المساحات على محمد صلاح".

واستطرد عن مواجهة مصر وكوت ديفوار "كوت ديفوار معروف للجميع وعلى المنتخب المصري أن يكون في قمة التركيز دفاعيا. الفراعنة قادرون على خطف هدف عن طريق صلاح أو مصطفى محمد".

وأتم "الجمهور السوداني راض عن مشاركتنا في بطولة الأمم والاداء الذي قمنا به مع إشراك 26 لاعبا لأول مرة يشاركون في بطولة كبيرة مثل كأس الأمم".

وأنهى منتخب السودان مشاركته في بطولة أمم إفريقيا بالتواجد في المركز الثالث للمجموعة الرابعة بنقطة واحدة من تعادل مع غينيا بيساو وهزيمتين أمام نيجيريا ومصر.