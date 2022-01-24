مصدر مقرب من البدري لـ في الجول: المفاوضات إيجابية مع الاتحاد الغاني لتدريب المنتخب

الإثنين، 24 يناير 2022 - 16:22

كتب : أحمد الخولي

حسام البدري

كشف مصدر مقرب من حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر عن صحة مفاوضاته مع الاتحاد الغاني لتولي مهمة تدريب منتخب النجوم السوداء.

وقال مصدر مقرب من حسام البدري لـ FilGoal.com: " هناك مفاوضات مع الاتحاد الغاني لتولي مهمة تدريب المنتخب في الفترة المقبلة".

وأضاف "التفاوض بدأ بعد خروج غانا من أمم إفريقيا، لم يتم التوصل لاتفاق نهائي ولكن المفاوضات تسير في طريق إيجابي".

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وكشف موقع 442gh الغاني، فإن البدري أبدى رغبته في تدريب النجوم السوداء في الفترة المقبلة.

وأقال الاتحاد الغاني المدرب ميلوفان رايفاتش بعد وداع كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

واحتل منتخب غانا المركز الأخير في المجموعة الثالثة بنقطة واحدة من تعادل أمام الجابون وهزيمتين أمام المغرب وجزر القمر.

وأشار الموقع إلى أن حسام البدري قد اتصل بالفعل بشركائه في غانا ليطلب منهم إبلاغ الاتحاد الغاني لكرة القدم باهتمامه.

في غضون ذلك ، سيقدم المدرب المصري أوراق اعتماده في الأيام المقبلة إلى الاتحاد الغاني لكرة القدم للنظر فيها كمدرب النجوم السوداء القادم.

ويسعى الاتحاد الغاني إلى إيجاد مدرب بديل قبل مواجهة نيجيريا في الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وأشرف حسام البدري في وقت سابق على تدريب المنتخب المصري ونجح في الصعود معه إلى كأس أمم إفريقيا وفاز بأربع نقاط في دور المجموعاتم ن تصفيات كأس العالم قبل أن تتم إقالته.

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