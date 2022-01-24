أمم إفريقيا - مدرب مالاوي: يتم معاملتنا كمواطنين من الدرجة الثانية

الإثنين، 24 يناير 2022 - 15:41

كتب : FilGoal

مالاوي × زيمبابوي

تحدث ماريو مارينيكا مدرب مالاوي عن استعدادات الفريق قبل مواجهة المغرب في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال مارينيكا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة المغرب: "سنستعد مثل كل مباراة. سنهتم بالعمل الجاد والعزم للحفاظ على تنظيم اللاعبين في الملعب".

وأضاف "الفريق المغربي يملك نقاط قوة أكثر من نقاط الضعف. لم يخسر هذا الفريق في مبارياته الأخيرة وهو ما يظهر أنه يمتاز بدفاعه الصلب".

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وعن شكوى أقرانه من المدربين في الآونة الأخيرة، آخرهم مدرب جامبيا، قال مارينيكا: "يتم معاملتنا كمواطنين من الدرجة الثانية. نحن لا يتم معاملتنا مثل الفرق الكبيرة".

أما عن رأيه بخصوص فرق البطولة حاليا قال: "المنتخبات التي تؤدي بشكل جيد هم الكاميرون والمغرب والسنغال وتونس وبوركينا فاسو".

في الإطار ذاته قال جون باندا لاعب مالاوي: "نحن هنا لأجل الفوز. نحن نحمل بلادنا على أكتافنا"

وأضاف "نعرف مدى أهمية هذه المباراة وسنفعل كل شيء للفوز والاستمرار في البطولة".

ويلعب منتخب المغرب ضد مالاوي غدا -الثلاثاء- الخامس والعشرين من يناير ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا.

مالاوي المغرب كأس أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية
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