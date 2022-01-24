بعد التعادل مع ميلان.. كيليني: ننظر إلى نصف الكوب الممتلئ

الإثنين، 24 يناير 2022 - 15:15

كتب : FilGoal

لاعبو يوفنتوس يحتفلون بهدف كييزا في تشيلسي

لا يشعر جورجيو كيليني بالحزن بعد التعادل مع ميلان في قمة الجولة 23 من الدوري الإيطالي، ونظر إلى الأمر بإيجابية.

في مباراة محبطة للغاية، تعادل يوفنتوس مع ميلان دون أهداف.

وقال كيليني في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ننظر إلى نصف الكوب الممتلئ، حتى لو كنت أفضل الفوز على ميلان بالطبع".

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وأضاف "المباراة كانت متوازنة، وبقدر ما حاول الفريقان حتى النهاية، كان التعادل هو النتيجة العادلة".

وأكمل "إنهم فريق ممتاز وبغض النظر عن التراجع الأخير فإنهم يقدمون أداءً جيدًا على أرضهم".

وواصل "نضجنا مقارنة ببداية الموسم، ويجب أن نواصل العمل، لدينا أربعة أشهر وهدف واضح".

وأتم "لقد أصبحت قراءتنا للمباريات أفضل، وأصبحنا نلعب المباراة بأكملها ولدينا هوية دقيقة. نعم اللعب كثيرا في أشهر الشتاء صعب، لكن هناك رغبة قوية في تقديم الأفضل".

النتيجة تركت ميلان في المركز الثالث بـ49 نقطة، بينما استمر يوفنتوس في المركز الخامس بـ42 نقطة.

يوفنتوس جورجيو كيليني ميلان
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