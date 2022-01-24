سليم أملاح: لا يمكن الانتقاص من قدر مالاوي.. وتعلمنا التعامل مع المواقف الصعبة

شدد سليم أملاح لاعب المنتخب المغربي على أنه لا يمكن الانتقاص من قدر منتخب مالاوي مشيرا إلى أن فريقه الآن أصبح معتادا على التعامل مع المواقف الصعبة.

ويلعب منتخب المغرب مع مالاوي غدا الاثنين في الدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا في نسختها الـ33 والمقامة في الكاميرون.

وقال سليم أملاح لاعب وسط المغرب في المؤتمر الصحفي: "المجموعة في حالة جيدة، هناك حالة انسجام بين كل اللاعبين سواء المحليين أو المحترفين وهذه من نقاط قوتنا".

وأضاف "جاهزون لإثبات قدراتنا في أرض الملعب، لا يمكن أن ننتقص من قدر منتخب مالاوي فنحن نكن لهم كل الاحترام".

وتابع "ليست هناك مباراة سهلة في أفريقيا حاليا، بالنسبة لنا فالعمل الجماعي والحضور الذهني هما الأهم في اللقاء".

وواصل "أصبحنا نعلم الآن كيفية التعامل مع المواقف الصعبة بعد ما حدث في مباراة الجابون".

وتأهل منتخب المغرب إلى الأدوار الإقصائية بعد صدارة المجموعة الثالثة من فوزين على غانا وجزر القمر وتعادل مع الجابون.