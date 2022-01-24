أمم إفريقيا - مؤتمر خليلوزيتش: حكيمي تعرض لإصابة.. وهذا موقفي ممن يرشحون المغرب للقب

كشف وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب عن إصابة طفيفة للظهير الأيمن أشرف حكيمي مشيرا إلى أنه لا يتفق مع من يرشح أسوط الأطلس للفوز باللقب.

ويلعب منتخب المغرب مع مالاوي في الدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا في نسختها الـ33 والمقامة في الكاميرون.

وقال وحيد خليلوزيتش في المؤتمر الصحفي: "لم أشاهد مباراة بوركينا فاسو والجابون لذلك لا يمكنني الحكم بشكل موضوعي على ما حدث في المباراة".

وأضاف "الضغوطات موجودة على اللاعبين والحكام، ولحسن الحظ هناك تقنية الفيديو متواجدة لتساعد االحكام على اتخاذ القرارات الصعبة".

وتابع "أعلم أن هناك بعض القرارات الغريبة من الحكام وعدنما يرتكب الحكم خطأ ضد فريقك ستحدث ضجة كبيرة لذلك أفضل عدم الإدلاء برأيي في التحكيم".

وواصل "لقد تعرض حكيمي لإصابة طفيفة، سننتظر ونرى وأنا متفائل بقدرته على التواجد في المباراة، إذا لم يكن جاهزا، فسنعوضه بلاعب آخر".

واستكمل "لدينا لاعبون لتعويض حكيمي مثل محمد الشيبي وسفيان العكوش وسامي مايي أيضا".

واستطرد "حدثت تغييرات كبيرة على مستوى المنتخب المغربي منذ تواجدي، غدا ستكون لدينا مواجه ضد منتخب يلعب بقتالية ولديه رغبة كبيرة في تحقيق الفوز ويلعب كرة قدم جميلة".

وأردف "طموحنا غدا هو تقديم مباراة جيدة لكن الهدف الأساسي هو التأهل. منتخب المغرب سبق وأن خرج من ثمن النهائي لذلك لا أتفق مع من يرشحونا للقب".

وأتم "يجب أن ندخل المباراة بتركيز وانضباط كبيرين، وإذا لم نحافظ على تركيزنا بنسبة 100% فقد نتعرض للمفاجأة كما شاهدنا بالأمس، نيجيريا أقصيت بعد أن رشحها الجميع للفوز باللقب. بالنسبة لي، لا يوجد فريق صغير".

وتأهل منتخب المغرب إلى الأدوار الإقصائية بعد صدارة المجموعة الثالثة من فوزين على غانا وجزر القمر وتعادل مع الجابون.