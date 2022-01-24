عمرو طارق يفسر اختياره لـ الجونة بعد العودة من أمريكا

الإثنين، 24 يناير 2022 - 14:10

كتب : FilGoal

عمرو طارق - الأهلي × الجونة

كشف عمرو طارق سبب اختياره العودة إلى نادي الجونة بعد نهاية تجربته الاحترافية في أمريكا.

عمرو طارق

النادي : الجونة

الجونة

وخاض عمرو طارق عدة تجارب احترافية بدأها في ألمانيا في فريق رديف فرايبورج وفولفسبورج وأنهاها في أمريكا قبل أن يعود حاليًا إلى الجونة.

وقال عمرو طارق عبر قناة صدى البلد "لم أرغب في البداية العودة إلى مصر بعد انتهاء عقدي مع أورلاندو وبحثت عن فرق في أمريكا".

أخبار متعلقة
مران الأهلي - مسحة لكل الفريق.. وتدريبات قوية لحراس المرمى المصائب لا تأتي فرادى.. سرقة منزل بنزيمة خلال مباراة ريال مدريد وإلتشي كاف يغرم الجزائر وكوت ديفوار ومدرب ولاعب تونس السليتي: يبدو أن البعض ينسى من تكون تونس

وأضاف "عودتي لمصر خطوة لم تكن في الحسبان لكنها لم تكن مفاجئة و تلقيت ثلاثة عروض مختلفة واخترت الجونة".

وقد سبق لعمرو طارق اللعب في صفوف الجونة لمدة موسمين خلال الفترة من صيف 2013 إلى صيف 2015.

وتابع "سبب اختياري للجونة هو حسام الزناتي (المدير الرياضي للفريق) والبيئة الداخلية داخل النادي، أردت أن أتعلم من تجربتي في إنبي، ولم أكن أشعر بالارتياح هناك".

وعاد عمرو طارق إلى الدوري المصري مرة أخرى في صيف 2016 إلى إنبي وبعد موسم انتقل إلى وادي دجلة قبل أن يلعب في فريق أورلاندو لمدة 6 شهور فقط.

وسبق لعمرو طارق خوض 45 مباراة في الدوري المصري مع الجونة و79 بشكل عام في المسابقة مع مختلف الفرق.

عمرو طارق الجونة
نرشح لكم
مران الأهلي - مسحة لكل الفريق.. وتدريبات قوية لحراس المرمى مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: اقتربنا من ضم مهاجم منتخب فلسطين الأولمبي الإعلان عن طاقم حكام مباراة مصر وكوت ديفوار عبد الحفيظ: لابد أن يحصل موسيماني على حقه.. وقد نضم مدافعا
أخر الأخبار
اختبر معلوماتك عن نجوم الكاميرون في كأس إفريقيا دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشافي: الشمس أشرقت علينا من جديد.. وهذا سبب غياب ديمبيلي عن مواجهة ألافيس 10 دقيقة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - الخزري: الجميع حكم علينا بالهزيمة قبل خوض لقاء نيجيريا 13 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
عمرو طارق يفسر اختياره لـ الجونة بعد العودة من أمريكا 36 دقيقة | مصر
مران الأهلي - مسحة لكل الفريق.. وتدريبات قوية لحراس المرمى 37 دقيقة | مصر
المصائب لا تأتي فرادى.. سرقة منزل بنزيمة خلال مباراة ريال مدريد وإلتشي 39 دقيقة | الدوري الإسباني
كاف يغرم الجزائر وكوت ديفوار ومدرب ولاعب تونس 44 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - السليتي: يبدو أن البعض ينسى من تكون تونس ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 3 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 4 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف