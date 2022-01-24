عمرو طارق يفسر اختياره لـ الجونة بعد العودة من أمريكا

كشف عمرو طارق سبب اختياره العودة إلى نادي الجونة بعد نهاية تجربته الاحترافية في أمريكا.

عمرو طارق النادي : الجونة الجونة

وخاض عمرو طارق عدة تجارب احترافية بدأها في ألمانيا في فريق رديف فرايبورج وفولفسبورج وأنهاها في أمريكا قبل أن يعود حاليًا إلى الجونة.

وقال عمرو طارق عبر قناة صدى البلد "لم أرغب في البداية العودة إلى مصر بعد انتهاء عقدي مع أورلاندو وبحثت عن فرق في أمريكا".

وأضاف "عودتي لمصر خطوة لم تكن في الحسبان لكنها لم تكن مفاجئة و تلقيت ثلاثة عروض مختلفة واخترت الجونة".

وقد سبق لعمرو طارق اللعب في صفوف الجونة لمدة موسمين خلال الفترة من صيف 2013 إلى صيف 2015.

وتابع "سبب اختياري للجونة هو حسام الزناتي (المدير الرياضي للفريق) والبيئة الداخلية داخل النادي، أردت أن أتعلم من تجربتي في إنبي، ولم أكن أشعر بالارتياح هناك".

وعاد عمرو طارق إلى الدوري المصري مرة أخرى في صيف 2016 إلى إنبي وبعد موسم انتقل إلى وادي دجلة قبل أن يلعب في فريق أورلاندو لمدة 6 شهور فقط.

وسبق لعمرو طارق خوض 45 مباراة في الدوري المصري مع الجونة و79 بشكل عام في المسابقة مع مختلف الفرق.