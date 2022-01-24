مران الأهلي - مسحة لكل الفريق.. وتدريبات قوية لحراس المرمى

الإثنين، 24 يناير 2022 - 14:09

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني والإداري لمسحة طبية جديدة ظهر اليوم الاثنين، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وتأتي المسحة الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية الدورية التي يتخذها الجهاز الطبي للاطمئنان على حالة الفريق في ظل انتشار فيروس كورونا.

وخاض الفريق تدريباته ظهر اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

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ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سموحة في الجولة الرابعة من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمحدد لها الخميس المقبل.

وتعادل الأهلي مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وخاض لاعبو الفريق مرانا بدنيا مطولا في الجيم تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق لمدة 40 دقيقة قبل انطلاق المران.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية مكثفة بالكرة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.

ومن المنتظر أن يتواجد لاعبو الفريق الأول الذين لم يشاركوا في أول 3 مباريات لكأس الرابطة.

ويتواجد الأهلي في المركز الخامس وقبل الأخير في مجموعته في كأس الرابطة بفارق نقطة واحدة عن سموحة المتصدر.

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