المصائب لا تأتي فرادى.. سرقة منزل بنزيمة خلال مباراة ريال مدريد وإلتشي

الإثنين، 24 يناير 2022 - 14:07

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

لم يكن هذا أسبوع كريم بنزيمة نجم ريال مدريد، بتسلسل الأحداث السيئة التي مر بها خلال مباراة فريقه ضد إلتشي في الدوري الإسباني.

وتعادل ريال مدريد في هذه المباراة بهدفين لمثلهما، بعد أيام قليلة من فوزه على نفس الفريق في كأس ملك إسبانيا في الوقت الإضافي.

الأمر لم يقتصر على فقدان النقطتين، حيث أهدر بنزيمة ركلة جزاء للمرة الأولى في مسيرته، وخرج مصابا في الدقيقة 58 من المباراة.

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وكأن كل ذلك لم يكن كافيا، تعرض منزل الفرنسي للاقتحام والسرقة خلال المباراة، وفقا لـ "20 مينوتوس" الإسبانية.

واقتحم اللصوص منزل بنزيمة في "سان سيباستيان دي لوس رييس" عبر الحديقة حين كان المنزل خاليا.

وليست هذه واقعة السرقة الأولى لمنزل بنزيمة، حيث سبق للأمر الحدوث في فبراير 2019 حين كان اللاعب مع الفريق في مواجهة برشلونة.

ريال مدريد الدوري الإسباني كريم بنزيمة
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