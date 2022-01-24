كاف يغرم الجزائر وكوت ديفوار ومدرب ولاعب تونس

الإثنين، 24 يناير 2022 - 14:03

كتب : FilGoal

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغريم أطراف عدة على خلفية أحداث نشبت في مباراتي الجزائر ضد كوت ديفوار وتونس ضد جامبيا في الدور الأول من كأس إفريقيا 2021.

وأوضح كاف عبر موقعه أنه أرسل تحذيرا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم بسبب ما وصفه بـ"ضعف تأمين" لقاء الجزائر وكوت ديفوار الذي حسمته الأخيرة بنتيجة 3-1 يوم الخميس.

وفرض كاف غرامة قدرها 5 آلاف دولار على الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد اقتحام مشجعين لملعب المباراة.

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وغرامة 10 آلاف دولار على اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم بعد اقتحام مشجعين لملعب المباراة، و5 آلاف دولار أخرى يسددها الاتحاد في حال تكرر الواقعة خلال البطولة.

وعاقب كاف منذر الكبير وفاروق بن مصطفى، مدرب ولاعب تونس على الترتيب، بتغريم كل منهما 5 آلاف دولار بسبب "سوء السلوك".

وكشف كاف أنه تواصل مع الاتحاد التونسي لكرة القدم للتشديد على "الالتزام بمبادئ النزاهة والروح الرياضية".

كأس إفريقيا تونس جامبيا الجزائر كوت ديفوار
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