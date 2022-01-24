مصدر من كاف: حارس جزر القمر لن يتمكن من المشاركة أمام الكاميرون.. وقانون جديد بخصوص كورونا

لن يتمكن الحارس علي أحمادا ولاعب الوسط ياسين برهان من المشاركة مع منتخب جزر القمر أمام الكاميرون.

ويلتقي منتخب جزر القمر مع الكاميرون اليوم الاثنين في الدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا في نسختها الـ33 والمقامة في الكاميرون.

وتأكدت سلبية مسحة الحارس علي أحمادا ولاعب الوسط ياسين برهان في وقت سابق اليوم.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "لن يتمكن ثنائي جزر القمر من المشاركة أمام الكاميرون رغم خضوعهما للفحوصات وثبات سلامتهما".

وتابع "اللجنة الطبية أصدرت قرارا مساء أمس الأحد بضرورة بقاء أي لاعب مصاب بفيروس كورونا 5 أيام على الأقل في العزل بعد تحول نتيجة المسحة الخاصة به إلى سلبية قبل السماح له بالعودة للعب، تم إبلاغ كل المنتخبات المتبقية في البطولة بذلك".

وأضاف "القرار جاء بسبب مشاركة أكثر من لاعب مع منتخباتهم في نفس يوم سلبية المسحة وظهرت معاناتهم بعد ذلك من مشاكل في عضلات القلب".

وواصل عن مشاركة الخزري مع تونس أمس أمام نيجيريا "اللجنة الطبية حاولت منع مشاركة الخزري أمس مع منتخب تونس ولكن رد الاتحاد التونسي كان بأنه لا يوجد في اللائحة ما يمنع مشاركته".

لن يكون مصرحا للاعب بالتواجد في الملعب والمباراة اليوم، لابد من موافقة اللجنة الطبية وهى بالفعل لم تسمح له باللعب

وعانى منتخب جزر القمر من وجود 12 حالة إيجابية بفيروس كورونا في الفريق منهم 3 حراس مرمى.

وكان من المنتظر أن يتواجد أحد اللاعبين في مركز حراسة المرمى قبل أن يتم حل المشكلة مع تحول مسحة على أحمادا إلى سلبية.

وتأهل منتخب جزر القمر إلى الدور ثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من فوز على غانا وهزيمتين أمام المغرب والجابون.