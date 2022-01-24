قبل مواجهة السنغال - منتخب كاب فيردي يعلن إصابة 5 لاعبين بالتسمم

أعلن منتخب كاب فيردي عن وجود 5 حالات تسمم بين لاعبي المنتخب قبل مواجهة السنغال.

ويلتقي منتخب كاب فيردي مع السنغال في الدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا في نسختها الـ33 والمقامة في الكاميرون.

وكشف الحساب الرسمي لمنتخب كاب فيردي عبر صفحته الرسمية عن تفشي التهاب المعدة والأمعاء بسبب التسمم لثمانية أشخاص في البعثة بينهم خمسة لاعبين.

وخاض منتخب كاب فيردي مرانه استعدادا لمواجهة السنغال الثلاثاء المقبل.

وتأهل منتخب كاب فيردي للدور ثمن النهائي بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى من فوز على إثيوبيا وتعادل مع الكاميرون وخسارة أمام بوركينا فاسو.

وعلى الجانب الآخر، تأهل منتخب السنغال في صدارة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط من فوز على زيمبابوي وتعادلين مع غينيا ومالاوي.

ويلعب منتخب كاب فيردي في الأدوار الإقصائية للمرة الثانية في تاريخه بعد بطولة 2013.