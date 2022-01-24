مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: اقتربنا من ضم مهاجم منتخب فلسطين الأولمبي

أوضح مصدر في الإسماعيلي اقتراب ناديه من التعاقد مع خالد النبريص مهاجم منتخب فلسطين الأولمبي ونادي اتحاد خان يونس.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"استقبلنا اللاعب في النادي".

وواصل "نسعى لإتمام التفاوض معه لتدعيم الهجوم".

واستمر "اللاعب وقع عقدا ثلاثيا مع النادي وقت اللجنة الفنية السابقة".

وأتم "الصفقة ستكون مميزة لأن اللاعب الفلسطيني لا يعتبر أجنبيا في لوائح الدوري المصري".

وتعاقد الإسماعيلي مع الجناح الإيفواري جان-موريل بوي واللاعب الجامبي سايكو كونتي والمهاجم الأرجنتيني دييجو دوريجاراي والهداف البوليفي كارميلو ألجارانياز.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على المقاولون العرب يوم الخميس في الجولة الرابعة من كأس الرابطة.

ويتصدر الإسماعيلي ترتيب المجموعة الثانية ورصيده 5 نقاط.