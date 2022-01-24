أمم إفريقيا - مدرب نيجيريا: التحكيم لم يكن عادلا أمام تونس

يرى أوجوستين إيجوافون مدرب منتخب نيجيريا أن فريقه لم يستحق الخسارة أمام تونس في مباراة دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وانتهت المباراة بفوز نسور قرطاج بهدف نظيف سجله يوسف المساكني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ووجه إيجوافون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة اللوم إلى التحكيم السيئ على حد وصفه في خروج فريقه من أول الأدوار الإقصائية للبطولة القارية.

وقال إيجوافون: "اللاعبون قاتلوا بشكل جيد. حاولنا العودة بعد هدف تونس وطاردنا المباراة، ولكن تلقينا بطاقة حمراء".

وتعرض أليكس إيوبي لبطاقة حمراء مباشرة بعد المراجعة بتقنية الفيديو التي أسفرت عن تعديل القرار الأصلي من الإنذار إلى الطرد.

وأضاف "كان من الواضح أن التحكيم لم يكن عادلا".

وتابع "أخبرت اللاعبين أن يواصلوا القتال وأن يحرصوا على تأهل نيجيريا إلى كأس العالم".

وأشار إيجوافون إلى صعوبة اللعب ضد فريق تكتيكي مثل منتخب تونس، خصوصا حين يتحامل الحكم على فريقه على حد وصفه.

وأوضح "لن أنتقد الحكم لأنه سيد اللعبة، ولكن طرد أليكس إيوبي لم يكن عادلا. المخالفة لم تكن متعمدة".

ويلعب منتخب نيجيريا ضد غانا في تصفيات كأس العالم في مارس، بينما يلعب منتخب تونس ضد مالي.

يذكر أن المنتخب التونسي تأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية لملاقاة بوركينا فاسو على ملعب رومدي أدجيا في جاروا في التاسع والعشرين من يناير الجاري.