ألبا: حين أجيد لا يذكرونني وعندما ألعب سيئا يريدون قتلي

عبر خوردي ألبا مدافع نادي برشلونة عن استيائه من التعرض باستمرار لانتقادات.

جوردي ألبا النادي : برشلونة برشلونة

برشلونة الذي فاز ليلة أمس الأحد على ديبورتيفو ألافيس بهدف ضمن منافسات الدوري، يعيش فترة متذبذبة منذ مطلع الموسم على صعيد جميع البطولات.

وقال ألبا عقب الفوز لقناة movistar:"لطالما حظيت بمعاملة مختلفة من الجماهير لسنوات عديدة، وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك لي".

وأضاف "إذا لعبت مباراة جيدة لا يتحدثون عني ، وإن لم ألعب بشكل جيد مثل ذلك اليوم، سوف يقتلونني، لقد تفهمت ذلك".

وكان برشلونة قد ودع بطولة كأس الملك الأسبوع الماضي بعد الخسارة أمام أتليتك بلباو في دور الـ 16 بنتيجة 3-2.

وتابع المدافع المخضرم "أقبل النقد الموجود في هذا السيرك، لأنه سيستمر".

ثم أنهى الإسباني حديثه "أنا لا أهتم لذلك، لأنني أُحترم من زملائي في الفريق ومن جميع الجهاز الفني، وهذا ما يهمني".

ويحتل برشلونة حاليًا المركز الخامس وفي رصيده 35 نقطة، بفرق شاسع عن المتصدر ريال مدريد بـ 50.

وخرج الفريق الكتالوني مؤخرًا من بطولتي كأس السوبر وكأس ملك إسبانيا، وهو ما يجعل الفريق أمامه الدوري الإسباني والدوري الأوروبي فقط هذا الموسم.