أمم إفريقيا - مدرب تونس: تفوقنا في كل دقائق المباراة.. والفوز كان ردا على جميع الانتقادات

أثنى جلال القادري المدرب المساعد لمنتخب تونتس على أداء فريقه وعلى الروح التي ظهر بها خلال مواجهة نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية 2021.

وفاز منتخب تونس على نيجيريا بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب جاروا في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية 2021.

وقاد القادري منتخب تونس خلال المباراة بسبب إصابة منذر الكبير مدرب منتخب تونس بفيروس كورونا ودخوله إلى العزل الطبي.

وقال القادري في تصريحات عبر شبكة بي إن سبورتس عقب المباراة: "اللاعبين قدموا كل ما لديهم من أجل بث الفرحة في نفوس الشعب التونسي الذي كان هدف كل وف المنتخب منذ البداية".

وتابع "تفوقنا في كل دقائق المباراة رغم الإماكنيات الفنبة الهائلة لدى المنافس خاصة من الناحية التكتيكية، والأداء البطولي على أرض الميدان اليوم قد جاء إجابة لكل النقد الموجه للإطار الفني الذي يمثل التدريب التونسي بشكل عام".

وسيلتقي منتخب تونس في ربع النهائي مع بوركينا فاسو يوم السبت 29 يناير المقبل.