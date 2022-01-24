أمم إفريقيا - مدرب تونس: تفوقنا في كل دقائق المباراة.. والفوز كان ردا على جميع الانتقادات

الإثنين، 24 يناير 2022 - 12:43

كتب : FilGoal

تونس نيجيريا أمم إفريقيا

أثنى جلال القادري المدرب المساعد لمنتخب تونتس على أداء فريقه وعلى الروح التي ظهر بها خلال مواجهة نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية 2021.

وفاز منتخب تونس على نيجيريا بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب جاروا في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية 2021.

وقاد القادري منتخب تونس خلال المباراة بسبب إصابة منذر الكبير مدرب منتخب تونس بفيروس كورونا ودخوله إلى العزل الطبي.

أخبار متعلقة
الإعلان عن طاقم حكام مباراة مصر وكوت ديفوار أليجري: أنا سعيد بموقف يوفنتوس الحالي بعد البداية الصعبة للموسم برينتفورد يجدد عقد مدربه ومساعده حتى 2025 أمم إفريقيا - مدرب جامبيا غاضبا: لدينا 6 لاعبين ينامون في نفس الغرفة.. ولم نعامل باحترام خلال البطولة

وقال القادري في تصريحات عبر شبكة بي إن سبورتس عقب المباراة: "اللاعبين قدموا كل ما لديهم من أجل بث الفرحة في نفوس الشعب التونسي الذي كان هدف كل وف المنتخب منذ البداية".

وتابع "تفوقنا في كل دقائق المباراة رغم الإماكنيات الفنبة الهائلة لدى المنافس خاصة من الناحية التكتيكية، والأداء البطولي على أرض الميدان اليوم قد جاء إجابة لكل النقد الموجه للإطار الفني الذي يمثل التدريب التونسي بشكل عام".

وسيلتقي منتخب تونس في ربع النهائي مع بوركينا فاسو يوم السبت 29 يناير المقبل.

منتخب تونس نيجيريا جلال القادري كأس الأمم الإفريقية 2021
نرشح لكم
الإعلان عن طاقم حكام مباراة مصر وكوت ديفوار أمم إفريقيا - مدرب جامبيا غاضبا: لدينا 6 لاعبين ينامون في نفس الغرفة.. ولم نعامل باحترام خلال البطولة مصدر من كاف لـ في الجول: مسحة حارس جزر القمر سلبية.. ولكن مواعيد مباريات اليوم 24 يناير 2022.. الكاميرون تتحدى جزر القمر وغينيا ضد جامبيا
أخر الأخبار
هندرسون: محمد صلاح لن يكون سعيدا لأنه ليس هنا ليسدد ركلات الجزاء 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ألبا: حين أجيد لا يذكرونني وعندما ألعب سيئا يريدون قتلي 15 دقيقة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - مدرب تونس: تفوقنا في كل دقائق المباراة.. والفوز كان ردا على جميع الانتقادات 19 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الإعلان عن طاقم حكام مباراة مصر وكوت ديفوار 31 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أليجري: أنا سعيد بموقف يوفنتوس الحالي بعد البداية الصعبة للموسم 43 دقيقة | الدوري الإيطالي
برينتفورد يجدد عقد مدربه ومساعده حتى 2025 ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - مدرب جامبيا غاضبا: لدينا 6 لاعبين ينامون في نفس الغرفة.. ولم نعامل باحترام خلال البطولة ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
دايلي ميل: فينالدوم قد يعود سريعا لإنجلترا من بوابة توتنام ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 3 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 4 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف