أمم إفريقيا - مدرب جامبيا غاضبا: لدينا 6 لاعبين ينامون في نفس الغرفة.. ولم نعامل باحترام خلال البطولة

الإثنين، 24 يناير 2022 - 11:55

كتب : FilGoal

توم سينفينت - جامبيا

أبدى توم سينيفينت مدرب منتخب جامبيا غضبه بسبب المعاملة التي يتلقاها فريقه خلال كأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب جامبيا لمواجهة غينيا اليوم الأحد في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية 2021.

وقال سينفينت خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لدينا 6 لاعبين ينامون في نفس الغرفة وسط هذا الوباء الذي نعيشه، هناك نقص في الخدمات اللوجيستية في تلك النسخة من البطولة".

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واستمر "دائما ما نسافر قبل كل مباراة بساعتين، لم يتم احترامنا من قبل اللجنة المنظمة وهذا مخزي، لقد عملت لمدة 14 سنة في إفريقيا ولم أسمع بمثل ذلك من قبل".

وأضاف "فوق ذلك أول الاعتراف بأنني فخور بالمجهودات التي قدمها لاعبو فريقي والجهاز الفني واتحاد الكرة خلال دور المجموعات ومن دون دعم الجميع لم نكن لنصل إلى هذا المستوى".

وأتم "لقد لعبنا في مجموعة صعبة ولكن مع الخطة والاستراتيجية نجحنا، لاعبو الفريق قدموا أفضل ما لديهم وساعدونا في التأهل للدور التالي من كأس أمم إفريقيا".

ويشارك منتخب جامبيا في كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وكان منتخب جامبيا قد تأهل من دور المجموعات محتلا المركز الثاني في المجموعة السادسة التي ضمت كل من تونس، وموريتانيا، ومالي.

كأس الأمم الإفريقية 2021 جامبيا توم سينيفينت
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