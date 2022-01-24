دايلي ميل: فينالدوم قد يعود سريعا لإنجلترا من بوابة توتنام

قالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن جورجينيو فينالدوم لاعب وسط باريس سان جيرمان قد يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت إلى أن الهولندي قد يدخل ضمن صفقة تبادلية بين ناديه وتوتنام.

وكتبت أن باريس سان جيرمان يسعى لاستعارة تانجوي ندومبيلي (25 عاما) لاعب وسط فريق سبيرز.

وفي خضم الصفقة، قد ينتقل فينالدوم (31 عاما) إلى توتنام.

ويسعى فينالدوم للرحيل عن باريس وفقا للعديد من التقارير، الهولندي المخضرم صرح من قبل بأنه ليس سعيدا بوضعيته في النادي الفرنسي.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق أن باريس لا يمانع بيع فينالدوم في يناير الجاري.

وانضم فينالدوم لباريس مطلع الموسم الجاري قادما من ليفربول.

وشارك مع باريس في 25 مباراة وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.