مسحة حارس جزر القمر سلبية.. ومصدر من كاف يوضح موقفه من المشاركة أمام الكاميرون

أعلن منتخب جزر القمر سلبية المسحة التي خضع لها علي أحامادا حارس مرمى جزر القمر بجانب لاعب الوسط ياسين برهان.

وسينضم الثنائي لمعسكر المنتخب في ياوندي قبل مواجهة الكاميرون دون تأكيد أو نفي لمشاركتهما في المباراة.

وأوضح مصدر من كاف في وقت سابق لـ FilGoal.com إلى ضرورة خضوع اللاعب لفحوصات إضافية قبل جاهزيته للعب.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"منتخب جزر القمر طلب عمل مسحة جديدة بعد إصابة العديد من لاعبيه بفيروس كورونا".

وأضاف "المسحة جاءت سلبية للحارس علي أحامادا، سيخضع لأشعة على الصدر للاطمئنان عليه قبل أن ينضم لمعسكر فريقه".

وأتم "الحارس لا يعاني من أعراض مرضية لكن لابد أن يتبع البروتوكول الطبي لكاف".

وإذا استطاع أحامادا الانضمام لفريقه قبل مباراة اليوم ضد الكاميرون في ثمن نهائي كأس إفريقيا 2021، ستكون انفراجة لمنتخب جزر القمر.

وذلك بعدما أعلن في وقت سابق إصابة حارسين بفيروس كورونا وتعرض الحارس الثالث لإصابة عضلية ستمنعه من المباراة.

وهو ما يعني حاجة الفريق للاعتماد على لاعب آخر لشغل مركز حراسة المرمى.

وشارك أحامادا في مباراتين مع منتخب بلده خلال الدور الأول من الكأس القارية.

واستطاعت جزر القمر في مشاركتها الأولى بكأس إفريقيا أن تتجاوز الدور الأول لكنها وقعت في طريق أسود الكاميرون.