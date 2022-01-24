عبد الحفيظ: لابد أن يحصل موسيماني على حقه.. وقد نضم مدافعا

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي عن موقه من تجديد الأهلي لتعاقده مع المدرب بيتسو موسيماني وعن القائمة النهاية للفريق التي ستخوض كأس العالم للاندية.

ويتفاوض الأهلي حاليا مع موسيماني لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "أرسلنا قائمتنا المبدئية لكأس العالم للأندية ولدينا أفضلية من الاتحاد الدولي بتحديد القائمة النهائية قبل 48 ساعة من أول مباراة، وإمكانية إجراء استبدال حال وجود إصابات مثل بدر بانون وأكرم توفيق".

وتابع "صفقات جديدة قبل كأس العالم؟ يتبقى 8 أيام على غلق سوق الانتقالات كل شيء وارد أمامنا، لدينا فرصة خاصة لتدعيم خط الدفاع ومن ممكن التفكير بها".

وتحدث عبد الحفيظ عن مصير موسيماني من الاستمرار في الأهلي قائلا: "الأهلي حقق مع موسيماني نجاحا عظيما وهو كذلك نجح بنا، بصراحة هو يستحق شيئا كبيرا لأنه حقق بطولات كبيرة جدا، صحيح بأن شخصية وسياسة، واسم وتاريخ الأهلي يساعد أي فرد على النجاح لكن من المهم أن يحصل موسيماني على حقه".

واستمر "الأهلي لديه طريقة وسياسة في التعامل والطرفان نجحا سويا بشكل إيجابي سواء استمر موسيماني مع الأهلي أو لن يستمر، بالتأكيد سيكون هناك اتفاق واضح وصريح سيتم الإعلان عنه في وقته".

وأضاف "العقد ممتد بالفعل، إما مستمر أو سيغادر فهو مستمر لنهاية الموسم، أما عن ما يتردد بشأن رحيله خلال الفترة الحالية فلن ننتقد شيئا ثم نفعله".

وشدد "الخط العريض أو العنوان هو أن موسيماني حقق إنجازات سواء استمر أو لن يستمر".

وأتم "بالتأكيد سيكون هناك قرار بالتجديد إذا توافق الطرفان وإذا لم يحدث فإن المدرب مستمر لنهاية الموسم وفقا لبنود عقده، وإي كان الوضع فإن موسيماني حقق نجاحات يسنحق عليها التحية والتقدير".

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في كأس الرابطة المصرية يوم الخميس المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وسيتجه الأهلي عقب نهاية دور المجموعات من كأس الرابطة للإمارات لمواجهة مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير المقبل بربع نهائي كأس العالم للأندية.