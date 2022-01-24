التعاون السعودي يجيب.. هل يوجد بند في عقد مصطفى فتحي ليعود إلى الزمالك؟

الإثنين، 24 يناير 2022 - 10:54

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - الزمالك × إنبي

رفض سليمان الفهيد المتحدث الرسمي للتعاون السعودي الإفصاح عن تفاصيل عقد النادي مع مصطفى فتحي.

وأعلن التعاون يوم الأحد ضمه للجناح البالغ عمره 27 عاما قادما من الزمالك.

وقال الفهيد عبر قناة إم.بي.سي مصر:"عقد مصطفى مدته عامين ونصف، وهناك إمكانية التمديد لموسم إضافي".

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وبسؤاله عن بند يلزم اللاعب بالعودة إلى الزمالك، رد الفهيد "لا أستطيع الحديث عن أشياء خاصة في العقود. أعتقد أن الإعلام يحترم ذلك".

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك صرح بأنه يشترط عودة مصطفى فتحي لناديه حتى يوافق على بيعه للتعاون السعودي.

مصطفى فتحي بدأ مسيرته الكروية مع نادي نبروه ثم انضم لصفوف الناشئين في الزمالك عام 2013، وتألق مع الفريق الأول للقلعة البيضاء.

قبل أن يخرج للإعارة مع التعاون السعودي في النصف الثاني من موسم 2017/2018.

ويعود للزمالك ومنه يخرج للإعارة مع سموحة في الموسم الماضي.

ومرة أخرى يستقر ضمن صفوف الفريق الأبيض في النصف الأول من الموسم الحالي، وخلاله شارك مع الزمالك في 8 مباريات سجل خلالها 4 أهداف وصنع آخر.

مصطفى فتحي التعاون الزمالك
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